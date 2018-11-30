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Общество

Только каждый пятый внутренний мигрант регистрируется по месту жительства

В Кыргызстане только каждый пятый внутренний мигрант регистрируется по месту жительства. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщили представители Международной организации миграции.

По их данным, в основном регистрацию по месту жительства проходят внутренние мигранты в регионах. Так, 73 процента мигрантов в Нарынской и 60 процентов в Чуйской областях получили временную прописку.

«Тринадцать процентов мигрантов не хотят платить за коммунальные услуги после постановки на учет. Еще 15 процентов опрошенных заявили, что не знали о необходимости прописки. У некоторых нет для этого документов. По их словам, хозяева квартир Бишкека за регистрацию требуют 5-6 тысяч сомов», —  рассказали эксперты.

По данным МОМ, 36 процентов внутренних мигрантов в Кыргызстане составляет молодежь.

Сорок три процента внутренних мигрантов, участвовавших в опросе МОМ, заявили, что не имеют медицинских карточек. Только 46 процентов трудоустроены, из них у 90 процентов постоянная и единственная работа. А 4 процента умудряются работать в трех местах.
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