Расщепление средств по проекту «Безопасный город» может измениться

Расщепление средств по проекту «Безопасный город» могут изменить. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве финансов.

Минфину поручили разработать проект постановления правительства «Об утверждении порядка формирования и использования сумм штрафов, взысканных за совершение нарушений Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, зафиксированных с применением специализированных аппаратно-программных комплексов фото- и видеофиксации, в рамках реализации компонента «Безопасный город» проекта «Умный город».

В первоначальном варианте, согласно технико-экономическому обоснованию Государственного комитета информационных технологий и связи, общая сумма поступлений должна составить 5 миллиардов 301 миллион 788,3 тысячи сомов.

Однако с 1 января 2019 года вводятся новые нормы Кодекса о нарушениях. В связи с этим проект находится в аппарате правительства и вопрос расщепления прибыли обсуждается.

Ранее сообщалось, что от полученных штрафов мэрия Бишкека будет получать 30 процентов, МВД — 20 процентов, ГКНБ — 5 процентов.