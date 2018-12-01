Большие счета за свет. Пять причин высокого потребления электричества

Кыргызстанцы все чаще обвиняют энергетиков, что счетчики наматывают больше, чем они использовали. Начальник метрологической службы ОАО «Северэлектро» Таалайбек Койбагаров рассказал 24.kg о причинах повышения энергопотребления.

Большие счета связаны не только с ростом потребления из-за погодных условий.

День короче, ночь длиннее

Безусловно, зимой электроэнергии тратится на порядок больше, чем летом. Это связано не только с тем, что люди включают обогреватели и теплые полы.

Освещение выключается только ночью и в солнечные дни.

Бойлеру приходится затрачивать больше энергии на нагрев воды и поддержание температуры. Чем холоднее помещение, в котором находится нагреватель, тем чаще он включается.

Человек стремится поддерживать в холодное время нормальную температуру тела, поэтому чаще употребляет горячие блюда и напитки. Дома чаще включают чайник, а в офисах постоянно работают кофе-автоматы и диспенсеры.

Потребление электроэнергии возрастает не только зимой, но и в жаркие летние дни, когда используют кондиционеры, вентиляторы и чаще включают холодильники.

Техника в режиме ожидания

Учет энергии современными электронными счетчиками позволяет производить точный замер. В счетчиках находятся современные и более точные измерительные микросхемы, которые реагируют на изменения электрической сети. Они учитывают абсолютно все потребления с малой мощностью.

Например, если выключить телевизор с пульта, включатся блок питания и индикатор режима ожидания (светодиод). Они будут потреблять электроэнергию.

Если оставить телевизор на месяц в режиме ожидания, то в зависимости от его поколения потребление составит от 150 Ватт до 7,5 киловатт-часа.

Если пересчитать потребление всех приборов, постоянно работающих в режиме ожидания (микроволновку, аудио- и видеотехнику, зарядные устройства от телефонов, планшетов, ноутбуков), получается расход в несколько десятков киловатт-часов.

Перепутанные провода

Счетчик может наматывать больше из-за неправильного внешнего подключения неквалифицированными специалистами — «шабашниками» или недобросовестными соседями. Такой вариант возможен, если несколько счетчиков находится в одном щитке или расключение производится в одной распределительной коробке.

Существуют прецеденты, когда неквалифицированные электрики из-за невнимательности или незнания объединяют или путают нулевые провода двух или нескольких квартир.

Короткое замыкание

Все неполадки и неисправности электропроводки связаны с контактами — плохой контакт, его отсутствие или, наоборот, наличие там, где его ни в коем случае не должно быть.

Причин возникновения короткого замыкания несколько, и они достаточно просты. Это низкое качество изоляции, неправильный монтаж электропроводки, плохой контакт в соединениях проводки и электроприборов. Как следствие, через счетчик протекает возникший ток короткого замыкания, который учитывается как потребленная абонентом электроэнергия, и это может явиться причиной повышенного счета.

Важно не допускать эксплуатации старых кабелей с поврежденной изоляцией и вовремя проверять их состояние.

Плохой контакт

Основной причиной возникновения плохого контакта проводов электропроводки чаще всего является недостаточная степень их упругости сжатия. Неисправность нередко возникает вследствие большой нагрузки при нагреве скруток проводов.

Медные и алюминиевые провода без специальных клеммников соединять нельзя.

Даже если вы только провели электропроводку, она может находиться в неисправном состоянии. Это связано с тем, что неправильно соединены провода, сечение кабеля выбрано с ошибкой либо при монтаже повреждена изоляция проводника.

Как результат — утечка тока, которая учитывается счетчиком как потребление электроэнергии. Помимо этого, может произойти возгорание проводки или выйдет из строя бытовая техника.