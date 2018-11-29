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Общество

Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается похолодание

В конце недели ожидается резкое похолодание. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

По ее данным, 30 ноября в Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской и Ошской областях ожидается снегопад. Первого декабря осадки пройдут по всей республике.

Скорость ветра составит 4-9 метра в секунду, в некоторых регионах она будет достигать 18-23 метров в секунду.

Температура воздуха в Чуйской, Таласской областях опустится ночью до −10... −15 градусов, днем −2...  —7 градусов. В Оше, Джалал-Абаде, Баткене ночью −1... —6 градусов, днем 0...5 тепла. На Иссык-Куле ночью −3... —8, днем −3... +2 градуса. В Нарыне ночью −13... —18, днем 0... —5 градусов.

В эти дни специалисты МЧС на дороге Бишкек — Ош проведут принудительный спуск лавин.

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