В Жогорку Кенеше вновь требуют запретить сотовые телефоны в школах

Депутат Талайбек Масабиров потребовал от Минобразования ввести запрет на использование сотовых телефонов во время учебного процесса. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в частных школах вопрос решен. Там категорически запрещено пользоваться телефонами на уроках. А вот в государственных школах нет такого строгого контроля. Администрация каждой школы решает вопрос по собственному усмотрению.

«Думаю, Министерство образования должно взять этот вопрос под контроль. Наши дети с садика носят очки, наносится вред здоровью. Но все равно дети продолжают пользоваться смартфонами. Они играют ночи напролет, есть агрессивные игры, дети страдают психологически», — возмутился Талайбек Масабиров.

Для решения проблемы депутат предложил детям оставлять телефоны в гардеробной, а после уроков забирать аппараты и звонить родителям.