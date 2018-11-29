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Общество

В Жогорку Кенеше вновь требуют запретить сотовые телефоны в школах

Депутат Талайбек Масабиров потребовал от Минобразования ввести запрет на использование сотовых телефонов во время учебного процесса. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в частных школах вопрос решен. Там категорически запрещено пользоваться телефонами на уроках. А вот в государственных школах нет такого строгого контроля. Администрация каждой школы решает вопрос по собственному усмотрению.

«Думаю, Министерство образования должно взять этот вопрос под контроль. Наши дети с садика носят очки, наносится вред здоровью. Но все равно дети продолжают пользоваться смартфонами. Они играют ночи напролет, есть агрессивные игры, дети страдают психологически», — возмутился Талайбек Масабиров.

Для решения проблемы депутат предложил детям оставлять телефоны в гардеробной, а после уроков забирать аппараты и звонить родителям.
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