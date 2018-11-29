Почему в ноябре счета за электроэнергию будут больше? Объясняет «Северэлектро»

В социальной сети Facebook развернулась дискуссия: в ноябре абоненты будут платить по тарифу 2,16 сома за киловатт-час, поэтому счета будут больше.

В ОАО «Северэлектро» 24.kg объяснили, что тариф не изменится. При потреблении до 700 киловатт-часов расчет производится по-прежнему — по 0,77 сома за киловатт, свыше — по 2,16 сома.

Ранее энергетики сообщили, что в ноябре счета будут значительно больше, чем за тот же период прошлого года. Холодный ноябрь привел к росту потребления электроэнергии на 24 процента.

В ноябре 2017 года поступление электроэнергии по ОАО «Северэлектро» составило 573 миллиона киловатт-часов, а в ноябре 2018-го — 710 миллионов киловатт-часов.