Линейный ускоритель. Две фирмы готовы поставить оборудование

В конкурсе на поставку линейного ускорителя приняли участие две компании — ООО «ПЭТРУСКо» и MN Medical OU. Об этом сообщил портал государственных закупок.

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Конкурсная комиссия изучает документацию фирм-участниц. На это отводят до 60 календарных дней. Тендер на приобретение оборудования объявил Национальный центр онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызстана. На его приобретение планировали потратить 352 миллиона 26 тысяч сомов. Это третья попытка купить линейный ускоритель.

Отметим, эти же компании участвовали во втором конкурсе. Тогда комиссия не смогла определить победителя — компании не выполнили некоторые требования к спецификации. У всех были недостатки.

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Напомним, компания Centerra Golg выделила $10 миллионов на закупку современного оборудования для онкологического центра.

Впервые тендер объявили еще в январе 2018-го, несколько раз продлевали, а в середине апреля его отменили. В Жогорку Кенеше возник ряд претензий к работе Фонда поддержки онкослужбы. Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров заявил, что Счетной палате нужно проверить законность его создания.

Счетная палата вынесла заключение о том, что в соответствии со статьей 106, п. 5 Бюджетного кодекса КР все средства должны проходить через Казначейство.

На основании документа комитет Жогорку Кенеша по бюджету и финансам принял решение о том, чтобы выделенные средства либо должны поступить в Фонд поддержки онкологической службы, либо пройти через государственный бюджет.