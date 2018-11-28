Председатель Бишкекского горкенеша предложил провести ротацию акимов

Повысить качество ответов на письма горожан и не заниматься отписками поручил администрациям и структурным подразделениям мэрии Бишкека столичный градоначальник Азиз Суракматов на очередной коллегии.

«Почему горожане обращаются по земельным, социальным и другим вопросам сразу в мэрию, а не в структурные подразделения или администрации? Необходимо поднять качество писем и подготовку документов», — отметил он.

Потому что горожане не получают исчерпывающих ответов и пишут нам, в правительство, Жогорку Кенеш, президенту. Необходимо работать с людьми, объяснять нормы, процедуры. Азиз Суракматов

Спикер БГК Жаныбек Абиров добавил, что доверие бишкекчан к исполнительной власти потеряно.

«Обращаются одни и те же. Они уже начинают с помощью знакомых и депутатов какие-то проблемы решать. В Бишкеке 22 МТУ, но к ним доверия абсолютно нет. Горожане сразу пишут или в мэрию, или в Бишкекский горкенеш. Потому что в МТУ всегда отвечают, что нет финансов», — сказал он.

Спикер БГК отметил, что акимы районов Бишкека более трех лет работают на этой должности и пора провести ротацию.

Надо из «зоны комфорта» в «зону дискомфорта». Чтобы они с новыми силами новый район возглавили. А то в своем уже все изучили и могут не видеть проблем. Я думаю, доверие народа пропадает. Жаныбек Абиров

«Нужно проводить работу с МТУ, чтобы они отработали проблемы своего квартала. А сейчас уже и депутатский корпус перестал писать письма, потому что ответы одни и те же. Приходится выездные комиссии делать. Мы же делаем общее дело», — отметил Жаныбек Абиров.