Счетная палата выявила многомиллионные нарушения в гендирекции СЭЗ «Бишкек»

При проведении аудита работы генеральной дирекции свободной экономической зоны (СЭЗ) «Бишкек» Счетная палата выявила многочисленные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе СП.

Отмечается, что при строительстве сети наружной канализации предприятия субъекта СЭЗ «Бишкек» установлено завышение подрядчиком строительно-монтажных работ на 980 тысяч сомов.

Материалы аудита переданы в ГКНБ. Кроме того, выявлены нарушения в общественных и прочих организациях на 7,4 миллиона сомов, резервы и потери бюджета — на 6,7 миллиона сомов.

Аудитом отмечается неэффективное использование имеющихся земельных участков, зданий и сооружений. Так, на территории Ак-Чий СЭЗ «Бишкек» не освоено 33 процента от имеющихся в наличии земельных участков; СЭЗ «Бишкек» в Кара-Балте — 96,97 процента, пустуют пять зданий общей площадью 3 тысячи 639,8 квадратных метра в Генеральной дирекции.

При этом в СЭЗ имеются 16 субъектов, с которыми ранее были заключены договоры на аренду земельных участков сроком от 80 до 98 лет. Однако сроки аренды нарушают Земельный кодекс, которым срок аренды допускается до 50 лет.

Нет актов ввода в эксплуатацию 59 объектов СЭЗ «Бишкек» общей площадью 37 тысяч 429,1 квадратных метра.

Из-за предоставления площадей земельных участков в аренду больше, чем указано в договорах, потери доходов за 2015-2017 годы составили по четырем субъектам СЭЗ «Бишкек» $1 тысячу 43,7. Трем субъектам СЭЗ «Бишкек» за использование помещения без заключения договора аренды произведено доначисление арендной платы на $7 тысяч 561,2.

Одной из компаний, использующей земельный участок площадью 1 тысяча 159,16 квадратных метра, не производится плата за аренду помещений и земельного участка.

«За второе полугодие 2016 года отчисления в республиканский бюджет в размере двух процентов от выручки составили 3 миллиона сомов, за 2017 год — 3,7 миллиона. По результатам инвентаризации по состоянию на конец декабря 2017 года установлены излишки товарно-материальных ценностей по Детскому саду № 168 по 125 наименованиям, автопарку — 6 наименованиям, СИО «Кара-Балта» — 31 наименованию, СИО «Ак-Чий» — 6 наименованиям. Допускается списание товарно-материальных ценностей без надлежащего оформления. Зафиксирован факт списания затрат на приобретение и расходы по ремонту основных средств и нематериальных активов на 6,9 миллиона сомов», — говорится в сообщении.

Генеральной дирекцией приобретены товарно-материальные ценности без проведения процедур государственных закупок в 2016 году на 27,8 миллиона сомов, в 2017 году — 19,9 миллиона.

Кроме того, зафиксированы факты заключения договоров на поставку товаров после истечения срока действия конкурсной заявки в четырех случаях на 1,5 миллиона сомов, подписания договоров без указания сроков исполнения договора — на 0,4 миллиона.

«По итогам аудита приняты предписания и рекомендации, которые направлены в генеральную дирекцию СЭЗ «Бишкек». Отчет по аудиту направлен в Жогорку Кенеш, аппарат президента, правительство и секретариат Совета безопасности», — заключили в СП.