Счетная палата выявила многомиллионные нарушения в гендирекции СЭЗ «Бишкек»

При проведении аудита работы генеральной дирекции свободной экономической зоны (СЭЗ) «Бишкек» Счетная палата выявила многочисленные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе СП.
Отмечается, что при строительстве сети наружной канализации предприятия субъекта СЭЗ «Бишкек» установлено завышение подрядчиком строительно-монтажных работ на 980 тысяч сомов.
Аудитом отмечается неэффективное использование имеющихся земельных участков, зданий и сооружений. Так, на территории Ак-Чий СЭЗ «Бишкек» не освоено 33 процента от имеющихся в наличии земельных участков; СЭЗ «Бишкек» в Кара-Балте — 96,97 процента, пустуют пять зданий общей площадью 3 тысячи 639,8 квадратных метра в Генеральной дирекции.
При этом в СЭЗ имеются 16 субъектов, с которыми ранее были заключены договоры на аренду земельных участков сроком от 80 до 98 лет. Однако сроки аренды нарушают Земельный кодекс, которым срок аренды допускается до 50 лет.
Из-за предоставления площадей земельных участков в аренду больше, чем указано в договорах, потери доходов за 2015-2017 годы составили по четырем субъектам СЭЗ «Бишкек» $1 тысячу 43,7. Трем субъектам СЭЗ «Бишкек» за использование помещения без заключения договора аренды произведено доначисление арендной платы на $7 тысяч 561,2.
Одной из компаний, использующей земельный участок площадью 1 тысяча 159,16 квадратных метра, не производится плата за аренду помещений и земельного участка.
«За второе полугодие 2016 года отчисления в республиканский бюджет в размере двух процентов от выручки составили 3 миллиона сомов, за 2017 год — 3,7 миллиона. По результатам инвентаризации по состоянию на конец декабря 2017 года установлены излишки товарно-материальных ценностей по Детскому саду № 168 по 125 наименованиям, автопарку — 6 наименованиям, СИО «Кара-Балта» — 31 наименованию, СИО «Ак-Чий» — 6 наименованиям. Допускается списание товарно-материальных ценностей без надлежащего оформления. Зафиксирован факт списания затрат на приобретение и расходы по ремонту основных средств и нематериальных активов на 6,9 миллиона сомов», — говорится в сообщении.
Генеральной дирекцией приобретены товарно-материальные ценности без проведения процедур государственных закупок в 2016 году на 27,8 миллиона сомов, в 2017 году — 19,9 миллиона.
«По итогам аудита приняты предписания и рекомендации, которые направлены в генеральную дирекцию СЭЗ «Бишкек». Отчет по аудиту направлен в Жогорку Кенеш, аппарат президента, правительство и секретариат Совета безопасности», — заключили в СП.