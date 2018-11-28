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Общество

Юристы предлагают депутатам отклонить законопроект «О внутренней миграции»

Юристы правовой клиники «Адилет» предлагают депутатам Жогорку Кенеша отклонить законопроект «О внутренней миграции». Они выступают с рядом предложений, касающихся регистрации граждан.

Анализ миграционного законодательства показал проблемы в сфере регистрационного учета. Система документирования напрямую зависит от учета, который осуществляется только при наличии у гражданина собственного жилья.

Отсутствие регистрации делает невозможным оформление документов, а также влечет за собой непреодолимые преграды для людей в доступе к образованию и дошкольным учреждениям, медицине, социальной помощи, трудоустройству, выборам и референдумам.

Кроме того, отсутствие документов серьезно ограничивает граждан в доступе к средствам правовой защиты, к примеру, при обращении в судебные органы.

Правовая клиника «Адилет» предлагает разработать и внедрить новую модель регистрационного учета населения уведомительного характера, позволяющую полноценно внедрить государственные цифровые и телекоммуникационные проекты «Тундук», «Таза Коом», «Безопасный город».

Жогорку Кенешу рекомендовано отклонить законопроект «О внутренней миграции», так как он не решит проблему. Поправки в ряд законов в сфере регистрационного учета граждан, инициированные депутатом Исхаком Пирматовым, более прогрессивные, отвечают требованиям реалий и предусматривают системный подход в вопросах совершенствования процедур регистрации населения.
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