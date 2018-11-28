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Общество

Движение «СДПК без Атамбаева» тоже хочет провести чистку социал-демократов

Движение «СДПК без Атамбаева» планирует провести съезд до Нового года, но точная дата пока не определена. Об этом 24.kg сообщил его глава, экс-полпред правительства в Чуйской области Сагынбек Абдрахманов.

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По его словам, сегодня пройдет партийная конференция в Свердловском районе Бишкека, 1 декабря — в Ленинском. В Первомайском и Октябрьском уже проведены.

Районные мероприятия определяют делегатов для участия в Бишкекской городской конференции движения «СДПК без Атамбаева». После завершения конференций в регионах и столице активисты начнут подготовку съезда, который запланирован на конец декабря.

«Мы хотим переизбрать председателя нашей партии и, вообще, исключить Алмазбека Атамбаева как не оправдавшего доверие. Мы также намерены провести чистку рядов, выгнать всех, кто в свое время поддерживал сбежавших президентов — Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. У нас уже много сторонников», — заверил Сагынбек Абдрахманов.

Очистить свои ряды также намерены в самой СДПК. Партия планирует свой съезд на апрель 2019 года.
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