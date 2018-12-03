Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 3 декабря без осадков. Температура воздуха ожидается до +3 градусов. День уменьшился до 9 часов 13 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-15.00 — улица Кольбаева от улицы Луганской до переулка Каджисайского;

12.00-15.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кулмурзаева, Керемет, Куйручук, Молдокулова);

15.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо»;

9.00-15.00 — жилмассив «Дордой»;

9.30-17.30 — отрезок улицы Каралаева;

9.30-12.30 — 7-й микрорайон, 1-4, 6, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кырк-Кыз, Саманчынын жолу, Кербез);

9.30-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Табалдиева, Медерова, Радищева, Тыныстанова, Байтик баатыра, Кожобергенова, Мусульманкулова, Тулебердиева, Боталиева, Фере, Можайского, М.Ганди, проспект Ч.Айтматова, жилмассив «Салам-Алик» (улицы Кызыл-Алма, Манаса).

Памятные даты

Международный день инвалидов

Фото 24.kg. Инвалиды по слуху и зрению на пресс-конференции в 24.kg, май 2016 года

День учрежден в 1992 году. А в декабре 2006-го Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая является правозащитным документом с ориентацией на социальное развитие — это одновременно договор по правам человека и инструмент развития.

В мире проживает примерно один миллиард инвалидов — это около 15 процентов населения планеты.

По данным ООН, они составляют непропорционально большую долю беднейшей части населения мира, также у них отсутствует равный доступ к основным ресурсам: образованию, занятости, здравоохранению и системам социальной и правовой поддержки.

Международный день борьбы с пестицидами

3 декабря 1984 года на пестицидном заводе в Бхопале (Индия) произошла экологическая катастрофа, в память которой и был учрежден этот день.

Пестициды — это синтетические химические вещества, которые многие страны во второй половине XX века широко использовали для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Девиз дня — «Пестициды — тупик цивилизации».

Именно пестициды, по мнению экспертов ООН, стали главной причиной «тихой катастрофы» — так называют сегодняшнее состояние почв в Европе. Более того, выяснилось: стойкость пестицидов настолько высока, а их распространение настолько глобально, что их обнаружили даже в организмах пингвинов Антарктики, куда пестициды были занесены воздушными и океанскими потоками.

Люди, которые меняли мир

Родился оперный певец Токтоналы Сейталиев

Фото из интернета. Токтоналы Сейталиев

Родился 3 декабря 1937 года в селе Джайылма (ныне Панфиловский район). Народный артист СССР , народный артист Киргизской ССР, лауреат Государственной премии имени Токтогула, солист Кыргызского академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева.

По диапазону и характеру звучания голос Токтоналы Сейталиева — лирико-драматический тенор. В его репертуаре — кыргызские народные песни, романсы русских композиторов, европейская вокальная классика, неаполитанские канцоны и оперные партии.

На оперной сцене им созданы многие незабываемые образы: Фауст в операх А. Бойко и Ш. Гуно, Альфред в «Травиате», Ленский в «Евгении Онегине», Кульчоро в опере «Ай-Чурек».

Более тридцати лет Токтоналы Сейталиев преподает в Музыкальном училище имени Куренкеева, в Институте искусств имени Б. Бейшеналиевой, в Кыргызской национальной консерватории.

Родился художник-мультипликатор Болотбек Жумалиев

Фото open.kg. Болотбек Жумалиев

Родился 3 декабря 1952 года в селе Джерге-Тал Нарынской области. Отличник кинематографии Кыргызстана.

С 1977 года — художник-мультипликатор, затем художник-постановщик мультфильмов на киностудии «Кыргызфильм».

Член Союза художников СССР, член Союза кинематографистов СССР.

Один из создателей первого национального мультфильма «Цифры спорят».

Умер актер Аcанкул Куттубаев

Фото www.kino-teatr.ru. Кадр из фильма «Песнь о любви»

Родился в 1914 году в селе Джыламыш Чуйской области. Кыргызский и советский актер театра и кино, Заслуженный артист Киргизской ССР.

С 1941 года — выступал в труппе Кыргызского национального академического театра драмы. Работал в Тянь-Шаньском (ныне Нарынском) муздрамтеатре.

Достигнув пенсионного возраста, Асанкул Куттубаев оставил игру в театре и неожиданно для себя стал получать приглашения на съемки в кино и почти все свои роли сыграл уже после 60 лет.

Снялся в таких фильмах, как «У старой мельницы», «Белый пароход», «Дуэль под чинарой», «Песнь о любви», «Тринадцатый внук», «Волчья яма» и других.

Умер 3 декабря 1994 года.

Умер профессор Санжарбек Данияров

Фото daniyarov.kg. Санжарбек Данияров

Родился в 1928 году селе Каинды Чуйской области. Заслуженный врач КР, заслуженный деятель науки Киргизии, ученый-физиолог, лауреат государственной премии, профессор, доктор медицинских наук. Он является крупным ученым-экспериментатором и ведущим представителем школы физиологов республики. Под его руководством проводилось экспериментальное изучение физиологических механизмов приспособительных реакций сердечно-сосудистой системы к условиям высокогорья. Под его руководством защищено более 30 кандидатских и докторских диссертаций. Опубликовано более 300 научных трудов, в том числе семь монографий, более 10 методических пособий и учебник, автор трех изобретений. Умер 3 декабря 2011 года. У кого намечается той

Улугбек Ормонов

Родился 3 декабря 1963 года в селе Баштобе Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол».

Нурбек Эген

Родился 3 декабря 1975 года в Ошской области. Режиссер, сценарист.

Азамат Байматов

Родился 3 декабря 1988 года в городе Ош. Футболист, член национальной сборной (защитник).

Куда сходить

Культура

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева и Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашают на выставки, посвященные писателю Чингизу Айтматову;

в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут комедию «Хочу мужа» (Россия).

Куда еще можно сходить сегодня и на неделе, смотрите в нашей «Афише».

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