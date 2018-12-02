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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 2 декабря будет ясно. Температура воздуха ожидается -3...-1 градус. День уменьшился до 9 часов 15 минут.

Памятные даты

Международный день борьбы за отмену рабства

По данным ООН, в мире насчитывается около 40 миллионов жертв различных форм современного рабства.

Из тысячи человек в мире пятеро являются жертвами современных работорговцев. Одна из четырех жертв — ребенок.

Женщины и девочки составляют 99 процентов от числа жертв, занятых в коммерческой секс-индустрии, а также 58 процентов — в других секторах теневой экономики.

День 2D-художников

2 декабря отмечают неофициальный профессиональный праздник дизайнеры двухмерной компьютерной графики. Для праздника выбрана дата, созвучная с названием профессии: 2D — 2 December.

Как отмечают 2D-художники, от обычных художников, использующих кисть, их отличает немногое. И в том, и в другом случаях в первую очередь требуется уметь грамотно компоновать предметы, иметь представление об анатомии, обладать определенными знаниями о цветоведении и так далее.

Как отмечают «компьютерные» художники, в их профессии важны такие качества, как богатая фантазия, усидчивость, трудолюбие и любознательность.

Люди, которые меняли мир

Родилась актриса Назира Мамбетова

из интернета
Фото из интернета. Назира Мамбетова в фильме «Курманджан Датка»

Родилась 2 декабря 1948 года в селе Тамга Иссык-Кульской области. Заслуженная артистка Киргизской ССР (1979).

Вместе с группой молодых выпуск­ников направлена в Ошский кыргызский драматический театр. С 1972 по 1980 год сыграла на сцене десятки ролей.

В кино Назира Мамбетова сразу выступила удачно в картине «Я Тянь-Шань» (1972, «Мосфильм»), создав запомнившийся зрителю образ Кадичи. Достоверно и красочно сыграла актриса затем не­большие роли шаманки Гошар в фильме «Земля Санникова» (1973) и в эпизоде картины «Поле Айсулу» (1976).

Критика отметила работу актрисы в фильме «Белый пароход» (1975) Болота Шамшиева, где она с глубоким проникновением в душевный мир забитой, униженной деспотом-мужем женщины нарисовала трагическую судьбу Бекей.

Сыграла алайскую царицу в фильме «Курманджан датка».

Родился генерал-полковник Абдыгул Чотбаев

из интернета
Фото из интернета. Абдыгул Чотбаев

Родился 2 декабря 1957 года в селе Торт-Куль Чуйской области. Первый командующий Национальной гвардией Кыргызстана.

В августе — октябре 1999-го — командующий Объединенной группировкой войск, действовавших в ходе так называемой первой баткенской войны.

Генерал-полковник был среди первых солдат, отправленных в Афганистан, служил в составе 40-й армии 180-го мотострелкового полка.

Абдыгул Чотбаев награжден орденами Красной Звезды, «Данакер», Дружбы (РФ, 2010), грамотой Президиума ВС СССР, шестью медалями СССР, афганскими медалями «За отличие в службе», «От благодарного афганского народа», медалями «70 лет МВД Кыргызстана», «Манас-1000», именным оружием.

Первый кавалер общественного российского ордена «Щит Отечества».

У кого намечается той

Талантаалы Бакчиев

Родился 2 декабря 1971 года. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, манасовед.

Куда сходить

Культура

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    Афиша на неделю: 26-30 ноября
    Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева и Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашают на выставки, посвященные писателю Чингизу Айтматову;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет сказку «Пеппи Длинный чулок»;
  • в БЦ «Вефа» проходит новогодняя праздничная ярмарка «Наследие предков»;
  • в ТРЦ «Дордой Плаза» состоится акция «Добрая копейка»;
  • пройдут мастер-классы для взрослых и детей.

Куда еще можно сходить сегодня, смотрите в нашей Афише.

Спорт

  • чемпионат Кыргызстана по дзюдо.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш телефон WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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