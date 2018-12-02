Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 2 декабря будет ясно. Температура воздуха ожидается -3...-1 градус. День уменьшился до 9 часов 15 минут.

Памятные даты

Международный день борьбы за отмену рабства

По данным ООН, в мире насчитывается около 40 миллионов жертв различных форм современного рабства.

Из тысячи человек в мире пятеро являются жертвами современных работорговцев. Одна из четырех жертв — ребенок.

Женщины и девочки составляют 99 процентов от числа жертв, занятых в коммерческой секс-индустрии, а также 58 процентов — в других секторах теневой экономики.

День 2D-художников

2 декабря отмечают неофициальный профессиональный праздник дизайнеры двухмерной компьютерной графики. Для праздника выбрана дата, созвучная с названием профессии: 2D — 2 December.

Как отмечают 2D-художники, от обычных художников, использующих кисть, их отличает немногое. И в том, и в другом случаях в первую очередь требуется уметь грамотно компоновать предметы, иметь представление об анатомии, обладать определенными знаниями о цветоведении и так далее.

Как отмечают «компьютерные» художники, в их профессии важны такие качества, как богатая фантазия, усидчивость, трудолюбие и любознательность.

Люди, которые меняли мир

Родилась актриса Назира Мамбетова

Фото из интернета. Назира Мамбетова в фильме «Курманджан Датка»

Родилась 2 декабря 1948 года в селе Тамга Иссык-Кульской области. Заслуженная артистка Киргизской ССР (1979). Вместе с группой молодых выпуск­ников направлена в Ошский кыргызский драматический театр. С 1972 по 1980 год сыграла на сцене десятки ролей. В кино Назира Мамбетова сразу выступила удачно в картине «Я Тянь-Шань» (1972, «Мосфильм»), создав запомнившийся зрителю образ Кадичи. Достоверно и красочно сыграла актриса затем не­большие роли шаманки Гошар в фильме «Земля Санникова» (1973) и в эпизоде картины «Поле Айсулу» (1976). Критика отметила работу актрисы в фильме «Белый пароход» (1975) Болота Шамшиева, где она с глубоким проникновением в душевный мир забитой, униженной деспотом-мужем женщины нарисовала трагическую судьбу Бекей. Сыграла алайскую царицу в фильме «Курманджан датка». Родился генерал-полковник Абдыгул Чотбаев Фото из интернета. Абдыгул Чотбаев Родился 2 декабря 1957 года в селе Торт-Куль Чуйской области. Первый командующий Национальной гвардией Кыргызстана. В августе — октябре 1999-го — командующий Объединенной группировкой войск, действовавших в ходе так называемой первой баткенской войны. Генерал-полковник был среди первых солдат, отправленных в Афганистан, служил в составе 40-й армии 180-го мотострелкового полка. Абдыгул Чотбаев награжден орденами Красной Звезды, «Данакер», Дружбы (РФ, 2010), грамотой Президиума ВС СССР, шестью медалями СССР, афганскими медалями «За отличие в службе», «От благодарного афганского народа», медалями «70 лет МВД Кыргызстана», «Манас-1000», именным оружием. Первый кавалер общественного российского ордена «Щит Отечества».

У кого намечается той

Талантаалы Бакчиев

Родился 2 декабря 1971 года. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, манасовед.

Куда сходить

Культура

Читайте по теме Афиша на неделю: 26-30 ноября

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет сказку «Пеппи Длинный чулок»;

«Пеппи Длинный чулок»; в БЦ «Вефа» проходит н овогодняя праздничная ярмарка «Наследие предков»;

овогодняя праздничная ярмарка «Наследие предков»; в ТРЦ «Дордой Плаза» состоится а кция «Добрая копейка»;

кция «Добрая копейка»; пройдут мастер-классы для взрослых и детей.

Куда еще можно сходить сегодня, смотрите в нашей Афише.

Спорт

чемпионат Кыргызстана по дзюдо.

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