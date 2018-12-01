Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 1 декабря возможен снег. Температура воздуха ожидается до −5 градусов. День уменьшился до 9 часов 16 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Ой-Терскен, Куйручук, Тон, Сайма-Таш, Конорчок, Жени-Жок, Кок-Джар, Молдокулова).

Памятные даты

Создана Национальная гвардия Кыргызстана

Фото из интернета

Случилось это 1 декабря 1991 года. Первые гвардейцы (300 человек) приняли присягу на верность Родине и народу 20 июля 1992 года. На сегодня состав гвардии — 1,5 тысячи гвардейцев.

Национальная гвардия — самостоятельное воинское формирование. Находится в подчинении президента Кыргызстана.

Алмазбек Атамбаев вступил в должность президента

Фото аппарата президента КР. Алмазбек Атамбаев на инаугурации

В 2011 году именно в этот день уже бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял присягу перед народом.

Инаугурация состоялась в Национальной филармонии. Это была первая в истории передача власти от временного президента новому. В инаугурации участвовали свыше трех десятков высокопоставленных лиц из разных стран. Обошлось торжество в 10 миллионов сомов.

Его полномочия истекли в декабре 2017 года.

Всемирный день борьбы со СПИДом

Фото из интернета. Красная ленточка — официальный международный символ борьбы со СПИДом

Этот день стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения и одной из ключевых возможностей повышения информированности, воздания должного памяти погибших от болезни и возможности отметить такие достижения, как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике.

По данным ООН, более 35 миллионов человек в возрасте от 15 до 49 лет инфицированы ВИЧ.

СПИД зарегистрирован как новая болезнь 5 июня 1981 года Американским центром контроля над заболеваниями.

У кого намечается той

Адылбек Касымалиев Родился 1 декабря 1960 года в селе Долон Иссык-Кульской области. Министр финансов Кыргызстана. Азамат Усенов Родился 1 декабря 1980 года в городе Фрунзе. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Китае, Монголии по совместительству. Юрий Захаров Родился 1 декабря 1985 года. Мастер спорта международного класса по плаванию, чемпион Азии, участник Олимпийских игр.

Куда сходить

Культура

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева и Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашают на выставки, посвященные писателю Чингизу Айтматову;

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет комедию «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон» и сказку «Морозко»;

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева — поэтическую драму «Эсимде»;

пройдут мастер-классы для детей и взрослых.

Куда еще стоит пойти сегодня и завтра, можно посмотреть в нашей «Афише».

Спорт

чемпионат Кыргызстана по дзюдо.

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