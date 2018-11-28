Сотрудники ГНС подозреваются в служебном подлоге. Обманули инвалида

Прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Служебный подлог» УК КР в отношении сотрудников Государственной налоговой службы по Свердловскому району Бишкека. Об этом сообщает Генпрокуратура.

По ее данным, чиновники районного управления ГНС, нарушив налоговое законодательство, чтобы обогатиться за счет гражданина А.Б., который является инвалидом первой группы по зрению, подделали его подпись и выдали добровольный патент и справку о ввозе товаров из стран ЕАЭС другому гражданину, который, пользуясь этими документами, официально ввозил товары в Кыргызстан.

С 1 января по 28 февраля 2018 года он импортировал товар на 119 миллионов 228 тысяч 230 сомов, из них неуплаченный НДС составляет 14 миллионов 307 тысяч 388 сомов. В результате противоправных действий государству причинен ущерб в особо крупном размере. Следствие продолжается.