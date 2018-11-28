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Общество

Родственники чиновников покупают гособъекты. Надо что-то делать, сетует депутат

Нужно что-то сделать и прописать закон о государственном имуществе так, чтобы оно в итоге не уходило близким различных чиновников. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, у государства не получается ни приватизировать нормально, ни управлять госимуществом. В итоге случаются ситуации, когда объекты покупают только родственники политиков и чиновников. В пример нардеп привел коттеджный городок возле госрезиденции, который в итоге купил парламентарий. Правда, какому депутату принадлежит имущество, Дастан Бекешев не сказал.

«Нужно ГКНБ и Генпрокуратуру тоже включить в состав комиссии по приватизации, чтобы потом не возбуждали уголовные дела, а если и возбуждали, то и на своих тоже. Нужно более внимательно относиться к этому вопросу», — заключил народный избранник.
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