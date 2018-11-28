Айжан ищет маму. Милиция просит помочь

МВД просит помочь с установлением местонахождения мамы Айжан Исмаиловой.

По словам девушки, папу все звали Леня, а маму Тамара. Возможно, она была казашкой, часто ездила в Казахстан.

Правоохранительные органы обеих республик провели оперативно-разыскные мероприятия на территории двух стран. Однако поиски не дали положительных результатов.