Айжан ищет маму. Милиция просит помочь

МВД просит помочь с установлением местонахождения мамы Айжан Исмаиловой.
По словам девушки, папу все звали Леня, а маму Тамара. Возможно, она была казашкой, часто ездила в Казахстан.
Правоохранительные органы обеих республик провели оперативно-разыскные мероприятия на территории двух стран. Однако поиски не дали положительных результатов.
МВД просит всех, кто располагает какими-либо данными о маме Айжан или просто предполагает, кто может быть на фото, обращаться в Службу криминальной милиции или сообщить по номерам: 0555304683, 0703032274,