В городской детской больнице открыли новое амбулаторно-диагностическое отделение

В Городской детской больнице скорой медицинской помощи открылось новое амбулаторно-диагностическое отделение. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения.

По его данным, отделение соответствует новым современным требованиям «дверь в дверь». Все приемные (педиатрический, хирургический, кабинет оториноларинголога-ЛОР-прием) и диагностические кабинеты (рентген, экстренная лаборатория, УЗИ, кабинет ЭКГ) расположены в одном отделении.

«Мы всеми силами стараемся снизить очереди. Несмотря на это, поток больных не прекращается, мобилизованы дополнительные резервы, ведут прием четыре врача-педиатра, по два хирурга и лор-врача. Помимо детей в залах ожидания скапливаются родители и сопровождающие. Минимум три человека на ребенка», — рассказала заместитель главного врача Гульнара Джанабилова.

В Городскую детскую больницу скорой медицинской помощи ежедневно обращаются более 500 пациентов, круглосуточно работают четыре приемных отделения.