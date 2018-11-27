18:36
USD 69.85
EUR 79.43
RUB 1.05
Общество

В городской детской больнице открыли новое амбулаторно-диагностическое отделение

В Городской детской больнице скорой медицинской помощи открылось новое амбулаторно-диагностическое отделение. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения.

По его данным, отделение соответствует новым современным требованиям «дверь в дверь». Все приемные (педиатрический, хирургический, кабинет оториноларинголога-ЛОР-прием) и диагностические кабинеты (рентген, экстренная лаборатория, УЗИ, кабинет ЭКГ) расположены в одном отделении.

«Мы всеми силами стараемся снизить очереди. Несмотря на это, поток больных не прекращается, мобилизованы дополнительные резервы, ведут прием четыре врача-педиатра, по два хирурга и лор-врача. Помимо детей в залах ожидания скапливаются родители и сопровождающие. Минимум три человека на ребенка», — рассказала заместитель главного врача Гульнара Джанабилова.

В Городскую детскую больницу скорой медицинской помощи ежедневно обращаются более 500 пациентов, круглосуточно работают четыре приемных отделения.
Ссылка:
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане чаще всего пациенты жалуются на грубость и халатность медиков
В Минздраве опровергли информацию о приезде в Кыргызстан врачей из Кувейта
Смерть девочки после перелома руки. Милиция возбудила уголовное дело
Девочка умерла после перелома руки. Комиссия Минздрава подвела итоги
Девочка умерла после перелома руки. В Минздраве создана комиссия
В Кыргызстане разработали новую программу по охране здоровья населения
В Кыргызстане более 1 170 человек получают гемодиализ
В Кыргызстане проходит неделя грудного вскармливания
В странах СНГ на 20 тысяч детей приходится 12 врачей, а в Кыргызстане только 4
Депутаты раскритиковали программу по развитию здравоохранения до 2030 года
Популярные новости
Ответить на&nbsp;обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он&nbsp;согласился Ответить на обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он согласился
Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение
Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в&nbsp;MegaCom Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в MegaCom
В&nbsp;Бишкеке задержали Александра Рябушкина В Бишкеке задержали Александра Рябушкина
Бизнес
Горнодобывающая отрасль просит поддержки правительства Горнодобывающая отрасль просит поддержки правительства
Школьники узнают, как обезопасить себя в&nbsp;интернете и&nbsp;бороться с&nbsp;мошенничеством Школьники узнают, как обезопасить себя в интернете и бороться с мошенничеством
Наслаждайтесь интернетом от&nbsp;JET целый год! Наслаждайтесь интернетом от JET целый год!
Выгодный роуминг от&nbsp;мобильного оператора О! &mdash;&nbsp;новые направления Выгодный роуминг от мобильного оператора О! — новые направления