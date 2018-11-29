Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 29 ноября днем будет ясно. Температура воздуха ожидается до +13 градусов. День уменьшился до 9 часов 19 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассив «Келечек», отрезки улиц Тоголока Молдо, Сыдыкова, Табалдиева, Балтагулова, проспект Ч.Айтматова, переулки Каарманский, Алтайский;

9.00-16.00 — район Аламединского рынка, квадрат, ограниченный улицами Жибек Жолу, Буденного, Парковой, М.Джалиля;

9.30-18.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (квадрат, ограниченный улицами Алма-Атинской, Ахунбаева, Куйручук, переулком Конорчок; улицы Ой-Терскен, Тон, Арстанбап, Кок-Жайык), «Ак-Бата» (2-4-я улицы), «Салам-Алик» (улицы Кызыл-Алма, Тоголока Молдо), «Верхний Орок» (улицы Орокская, Кочкор-Ата, Кырк-Кербен), улицы Абдрахманова/Баялинова;

9.00-13.00 — отрезок улицы Каралаева;

13.00-15.00 — 12-й микрорайон, 56-59, 57/1-57/5, 69/1— 69/3;

9.30-17.00 — отрезки улиц Токтоналиева, Шакирова, Ахунбаева;

9.30-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Тыналиева, Кок-Добо, Кара-Коо);

10.00-17.00 — жилмассивы «Калыс-Ордо», «Мурас-Ордо»;

9.00-17.00 — отрезки улиц Алыкулова, Камчатской, Белгородской, Мурманской, Архангельской, Ден Сяопина, Садыгалиева, Л.Толстого, Почтовой, западная промзона.

Памятные даты

Международный день солидарности с палестинским народом

Двадцать девятого ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. А через 30 лет, 2 декабря 1977 года, своей резолюцией постановила ежегодно отмечать 29 ноября как Международный день солидарности с палестинским народом.

Город Иерусалим был учрежден как отдельная единица (corpus separatum), пользующаяся специальным международным режимом. Из двух государств в рамках этой резолюции был создан только один Израиль.

День солидарности не является государственным праздником ни в одной стране, но ежегодно отмечается в некоторых подразделениях ООН, консульствах, правительственных структурах и организациях, заинтересованных в вопросах, связанных с палестинскими событиями.

Люди, которые меняли мир

Умер государственный деятель Кыргызстана Насирдин Исанов

Фото из интернета. Насирдин Исанов Родился 7 ноября 1943 года в селе Кок-Бель Ошской области. Государственный деятель Киргизии, первый премьер-министр независимой Киргизии, академик Инженерной академии СССР. Пройдя путь от рабочего треста «Мосжилстрой» (1960-1961 годы) до председателя Иссык-Кульского облисполкома (1988-1990 годы), в декабре 1990 года становится вице-президентом Кыргызстана, позже назначается премьер-министром страны. Насирдин Исанов погиб в автокатастрофе 29 ноября 1991 года. В честь него названа одна из центральных улиц Бишкека. В 2003 году установлен памятник на бульваре Эркиндик. Умер государственный деятель Умот Асымбеков Фото из интернета. Умот Асымбеков Умот Асымбеков родился 10 мая 1928 года в селе Курменты Тюпского района Иссык-Кульской области. В 1964-1970 годы — первый секретарь Тонского районного комитета Коммунистической партии Кыргызской ССР, в 1970-1978 — заместитель министра сельского хозяйства Киргизской ССР, с 1978 по 1992 год — директор Всесоюзного центрального экспериментально проектного научно-исследовательского института при Министерстве сельского хозяйства КиргССР. Депутат двух созывов Верховного совета Киргизской ССР. Умот Асымбеков внес неоценимый вклад в развитие отечественного сельского хозяйства. Умер 29 ноября 2016 года.

Куда сходить

Культура

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пройдут с еминары «Как запустить продажи на полную мощность?», «Как старшекласснику выбрать профессию?», «О любви и не только», реалити-тренинг «Продажи в условиях жесткой конкуренции».

Спорт

международные соревнования по тяжелой атлетике;

чемпионат Кыргызстана по шахматам.

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