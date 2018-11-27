Денег нет. Цифровой переписи населения Кыргызстана не будет

От идеи провести цифровую перепись населения Кыргызстана отказались из-за нехватки средств. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщил председатель Нацстаткома Акылбек Султанов.

По его словам, Кыргызстан получил грант на проведение переписи населения. Однако он пойдет на организацию процесса, а не закупку планшетов для переписчиков.

«У нас 18 тысяч переписчиков будет работать. Нереально купить такое число планшетов. Поэтому в 2020 году проведем перепись традиционным методом», — сообщил Акылбек Султанов.

Всеобщая перепись населения пройдет в Кыргызстане с 23 марта по 1 апреля 2020 года. По предварительным данным, с 2018 по 2020 год на проведение кампании потребуется 547,5 миллиона сомов. Большая часть от суммы (62 процента) пойдет на зарплату привлеченного персонала — переписчиков, регистраторов, инструкторов.