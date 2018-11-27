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Общество

Избиение восьмиклассника. Директор школы говорит об искажении фактов и рэкете

Родители ученика восьмого класса одной из школ Иссык-Атинского района обратились в правозащитный центр «Кылым шамы» с жалобой на учителя физкультуры и инспектора по делам несовершеннолетних. Они заявили, что указанные школьные работники избили их сына на глазах у одноклассников, сообщила 24.kg глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

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По ее словам, юристы центра выехали на место и встретились с директором Азизом Булекбаевым. Он написал объяснительную и рассказал подробности инцидента членам комиссии из Министерства образования и науки. В пояснении 24.kg Азиз Булекбаев подчеркнул: никто восьмиклассника не трогал и остальные учащиеся, когда их призвали в свидетели, не подтвердили ранее сказанное.

«Дело в том, что мальчик на днях вымогал деньги у четвероклассника. Поэтому мы и пригласили инспектора по делам несовершеннолетних. Об учителе физкультуры речи не было вовсе. Откуда родители это взяли, непонятно. Так вот, подросток признался, что действительно требовал у учащегося деньги и даже побил его. Инспектор провел беседу. Мальчик обещал, что больше такого не повторится. Но его никто пальцем не трогал. Кому надо так переворачивать и искажать факты, не знаю», — рассказал Азиз Булекбаев.

В Министерстве образования сведения проверяют. 
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