Модернизация ТЭЦ Бишкека. Ответ Алмазбека Атамбаева на обвинения во лжи

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев пояснил, как рассчитывал стоимость модернизации ТЭЦ Бишкека.

«Я признателен проекту Fact-checking за попытку разобраться в достоверности приведенных мной цифр в интервью телеканалу «Апрель» относительно соотношения фактической себестоимости 1 МВт электрической энергии при реконструкции столичной ТЭЦ и подобных объектов в соседних странах. Согласно отчету Factcheck, полностью нашли подтверждение данным о том, что реконструкция ТЭЦ Бишкека обошлась в два раза дешевле, чем два таких объекта в Казахстане», — отметил он.

Однако бывший глава государства не согласен с выводами о себестоимости Душанбинской ТЭЦ. «Специалисты Fact-checking учли только кредит КНР на втором этапе строительства Душанбинской ТЭЦ в $331,5 миллиона, но по совершенно непонятным причинам игнорировали $17 миллионов, которые добавляло само правительство Таджикистана. В таком случае совмещенные два этапа на ТЭЦ-2 Душанбе стоят $528,9 миллиона и дали добавочно 400 МВт мощности. Это соответствует приведенным мной данным о себестоимости в $1,32 миллиона за 1 МВт. То есть оказались все равно дороже нашей реконструкции», — рассказал Алмазбек Атамбаев.

Читайте по теме Модернизация ТЭЦ Бишкека. Алмазбека Атамбаева уличили во лжи

По его словам, не учитывает Fact-checking и реальное значение двух золотых месторождений, переданных таджикскими властями в разработку китайской компании, строившей Душанбинскую ТЭЦ. Fact-checking называет это просто скромным «условием оплаты». Но Таджикистан передал в преференциальное пользование два золотых рудника — «Восточная Дуоба» и «Верхний Кумарг» с суммарным запасом золота, по оценке некоторых экспертов, в 130-150 тонн за реконструкцию компании TBEA.

«По сути, это два кыргызских Джеруя. А как известно, мы добились того, чтобы бюджет Кыргызстана получил в качестве оплаты от инвестора за разработку Джеруя $100 миллионов. Только за право разработки. Причем TBEA будет получать всю прибыль с продажи золота с этих рудников в Таджикистане до тех пор, пока не окупит свои затраты на ТЭЦ, а потом получит гарантированное соглашение по рудникам», — заметил экс-президент КР.

Он признал, что его помощники ошиблись в подсчете стоимости Туракурганской ТЭС в Узбекистане. «Другие эксперты заметили также, что приведение примера по Туракурганской ТЭС оказалось изначально некорректным, потому что она классифицируется как тепловая электростанция, а не как теплоэнергоцентраль. После реконструкции Бишкекской ТЭЦ мы получили добавочно не только 300 МВт электроэнергии, но еще и добавочно распределяем по городу 300 гигакалорий тепла. Туракурганская ТЭС строилась исключительно для выработки электроэнергии, и у нее нет функций подачи горячей воды и тепловой энергии. Я признаю некорректность приведенного мной сравнения себестоимости реконструкции столичной ТЭЦ со строительством Туракурганской ТЭС в Узбекистане, поскольку это совершенно разные объекты», — добавил Алмазбек Атамбаев.

По части сравнения с Таджикистаном он продолжает настаивать на том, что себестоимость 1 МВт прироста мощности Бишкекской ТЭЦ при ее реконструкции оказалась дешевле, чем себестоимость 1 МВт при строительстве Душанбинской ТЭЦ.

А с учетом передачи китайской компании права на разработку двух золотых месторождений в Таджикистане, то себестоимость 1 МВт электроэнергии при реконструкции столичной ТЭЦ получается намного дешевле, чем этот показатель по Душанбинской ТЭЦ.