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Общество

Эвакуация машин. В ГУОБДД объяснили, как выбрали ОсОО «Портал групп»

В ГУОБДД объяснили, как выбрали ОсОО «Портал групп» для эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Первый тендер объявили 21 ноября 2017 года, который позже признали несостоявшимся ввиду отсутствия участников.

После с учетом пересмотренных критериев оценки технических спецификаций квалификационных требований объявили повторный конкурс. Победителем стало ОсОО «Портал групп».

Государственное агентство антимонопольного регулирования утвердило максимальную тарификацию за эвакуацию авто в 1,5 тысячи сомов.

На портале госзакупок указана стоимость 1 сом. В ГУОБДД объяснили, что сумму указали в связи с тем, что с января прошлого года произошла интеграция между Центральным казначейством, департаментом государственных закупок и «Инфосистемой». После публикации итогов оценки конкурса планируемая сумма автоматически зарезервируется и в последующем оказывается бюджетным обязательством закупающей организации перед поставщиком.

За услугу закупки принудительной эвакуации не предусматривались бюджетные средства, поэтому указан 1 сом.

В соответствии с законом о госзакупках разработана конкурсная документация по закупке услуги принудительной эвакуации транспорта за нарушение ПДД и опубликована в 16.26 15 декабря 2017-го.

ОсОО «Портал групп» предложило 1 тысячу 350 сомов за услугу эвакуации.

К слову, на портале государственных закупок размещено только два объявления от ГУОБДД об эвакуации машин — 21 ноября и 15 декабря прошлого года. Оба тендера отменили.
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