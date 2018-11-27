Назначен новый зампред «Кыргызалтына». Но место в Centerra Gold вакантно

Джумадилде уулу Мурадил избран членом правления — заместителем председателя правления ОАО «Кыргызалтын» по экономике, финансам и инвестициям. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, решение принято советом директоров на основании представления Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования. Джумадилде уулу Мурадил ранее работал вице-президентом ОАО «Кыргызтелеком», до этого — заместителем главы Фонда по управлению государственным имуществом. На посту он сменил Бектура Сагынова.

«В связи с новыми кадровыми решениями произойдет смена состава совета директоров Centerra Gold от Кыргызстана. Ранее Нурлана Кыштобаева сменил председатель совета директоров ОАО «Кыргызалтын» Аскар Оскомбаев. Бектур Сагынов входит в состав совета директоров Centerra Gold. Но после ухода с должности заместителя председателя «Кыргызалтына» он должен покинуть и совет директоров. От КР представят другого человека. Решение по кандидатуре еще не приняли», — прокомментировали в компании.

В утвержденном в 2016 году совете директоров Centerra Gold от Кыргызстана на сегодня остался только Эдуард Кубатов.