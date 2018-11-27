Модернизация ТЭЦ Бишкека. Алмазбека Атамбаева уличили во лжи

Экс-президента КР Алмазбека Атамбаева уличили во лжи во время его интервью телеканалу «Апрель», когда он коснулся вопроса о стоимости ТЭЦ Бишкека. Анализ заявлений провели сотрудники сайта factcheck.kg, который проверяет подлинность фактов, размещенных в СМИ.

Эксперты выявили несоответствие сказанного Атамбаевым реалиям.

«Возьмем, например, другого соседа — Узбекистан. Туракурганская ТЭЦ завершается — $2,44 миллиона за 1 мегаватт. А у нас — $1,28 миллиона за 1 мегаватт. Почти в два раза дешевле мы построили», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Официальные данные с сайта uzbekenergo.uz подтверждают, что это ложь. Стоимость контракта на условиях «под ключ» составляет $749 миллионов. Стоимость 1 мегаватта — $0,832 миллиона.

По словам Алмазбека Атамбаева, стоимость строительства ТЭЦ в Душанбе — $1,32 миллиона. Однако на сайте компании «Таджикэнерго» есть данные только о стоимости второго этапа строительства котлоагрегатов мощностью 300 мегаватт. Для реализации проекта «Эксимбанк» Китая выделил льготный кредит в размере $331,5 миллиона.

Соответственно, стоимость одного мегаватта второй фазы строительства — $1,103 миллиона. «Но если взять и стоимость первой фазы ($178 миллионов при мощности 100 мегаватт, как предлагает Алмазбек Атамбаев, то получим $1,27 миллиона за 1 мегаватт. Что тоже ниже озвученной экс-президентом цифры», — поясняет factcheck.kg.

Цифры, озвученные экс-президентом по Казахстану, совпадают. Строительство 1 мегаватта Караганда ТЭЦ-4 и ТЭЦ-3 Семей стоят действительно дороже $2 миллионов.

Авторы анализа пришли к выводу, что Алмазбек Атамбаев солгал про стоимость ТЭЦ в Узбекистане и Таджикистане, однако привел реальные цифры по Казахстану.

«Экс-президент не может утверждать, что проект по реконструкции Бишкекской ТЭЦ обошелся Кыргызстану в два раза дешевле, чем у всех соседей. Не у всех, только в сравнении с Казахстаном», — отметил factcheck.kg.