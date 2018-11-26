В Кыргызстане чаще всего пациенты жалуются на грубость и халатность медиков

В Кыргызстане чаще всего пациенты жалуются на грубость, халатность и волокиту медицинского персонала. Об этом со ссылкой на заведующую общественной приемной Минздрава Фатиму Турусбекову сообщил пресс-центр ведомства.

«С января в приемную обратились 1 тысяча 501 человек, из них по телефону доверия — 1 тысяча 209 пациентов. Больше всего из Бишкека — 267 и Чуйской области — 80. Меньше всего из Баткенской и Таласской областей», — сообщили в пресс-центре.

Были обращения по работе скорой помощи, вымогательству денег, отказу в медуслуге и плохие условия в организациях здравоохранения.

«В общественную приемную обращались с просьбами помочь в льготном и бесплатном лечении, организации лечения за рубежом, обследовании, госпитализации, приобретении лекарственных средств, установлении степени инвалидности и другим вопросам», — отметили в пресс-центре.

В Минздраве напомнили, что обращаться с жалобами можно по телефону «горячей линии» — 0312621023.