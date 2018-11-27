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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 27 ноября днем будет облачно, осадки маловероятны. Температура воздуха днем ожидается до +5 градусов. День уменьшился до 9 часов 22 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 2.00-4.00 — жилмассив «Учкун»;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (отрезки улиц Тон, Ой-Терскен, Кок-Джар, Куйручук, Конорчок, Сайма-Таш), «Салам-Алик» (улицы Кызыл-Алма, Манаса, Кок-Сай), отрезки проспекта Ч.Айтматова, улицы Ахунбаева, Табалдиева, Новой, Индустриальной, Кокчетавской, Тулебердиева, Васильева, М.Ганди;
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Наристе, Арашан, Кошой, Нооруз, Чубак, Жээк), «Арча-Бешик» (улица Дабан), отрезки улиц Кожобергенова, Ямбургской, Луговой, Медерова, Радищева, Тыныстанова;
  • 9.30-16.00 — отрезки улиц Ибраимова, Боконбаева, Чуйкова, Линейной, Ибраимова, 29, 29а, Боконбаева, 5, 7, 8, 10;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тундук, Ак-Кула, Барсбек, Манжыл-Ата).

  • 26-27 ноября — на улице Белорусской, в переулке Сонкульском;
  • 27-28 ноября — в районе, ограниченном улицами Тоголока Молдо, Ташкентской, Манаса, Кудрука.

Люди, которые меняли мир

Родилась профессор Валентина Исабаева

Родилась 27 ноября 1927 года в селе Торткул Иссык-Кульской области. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Киргизской ССР.

Специалист в области физиологии крови и физиологии природных адаптаций. Награждена орденом Трудового Красного знамени, медалями СССР.

Одна из первых докторов медицинских наук из числа кыргызских женщин внесла значительный вклад в развитие отечественной медицины и высшего медицинского образования.

Ректор Кыргызской государственной медицинской академиим с 1962 по 1971 год.

Опубликовано более 200 научных работ, в том числе 13 монографий, четыре учебника. Под ее руководством защищены три докторские и 13 кандидатских диссертаций.

Умерла 23 декабря 2001 года.

У кого намечается той

Кокумбек Таштаналиев

Родился 27 ноября 1953 года в селе Ак-Чий. Директор Департамента водного хозяйства и мелиорации.

Кубанычбек Нурматов

Родился 27 ноября 1966 года в селе Мангыт Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан».

Кенжебек Бокоев

Родился 27 ноября 1967 года в селе Аманбаево Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Республика — Ата Журт».

Куда сходить

Культура

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    Афиша на неделю: 26-30 ноября
    Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева и Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашают на выставки, посвященные писателю Чингизу Айтматову;
  • в Good Coffee состоится лекция «Прокачай свою самооценку»;
  • компания «Предприниматель» проведет очередную встречу «Грабли Night»;
  • кафе Open Place приглашает на мастер-класс от Светланы Алешкиной (Москва).

Спорт

  • международные соревнования по тяжелой атлетике;
  • чемпионат Кыргызстана по шахматам.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш телефон WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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