Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 27 ноября днем будет облачно, осадки маловероятны. Температура воздуха днем ожидается до +5 градусов. День уменьшился до 9 часов 22 минут.

Отключение газа, света, воды

2.00-4.00 — жилмассив «Учкун»;

9.30-18.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (отрезки улиц Тон, Ой-Терскен, Кок-Джар, Куйручук, Конорчок, Сайма-Таш), «Салам-Алик» (улицы Кызыл-Алма, Манаса, Кок-Сай), отрезки проспекта Ч.Айтматова, улицы Ахунбаева, Табалдиева, Новой, Индустриальной, Кокчетавской, Тулебердиева, Васильева, М.Ганди;

9.00-18.00 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Наристе, Арашан, Кошой, Нооруз, Чубак, Жээк), «Арча-Бешик» (улица Дабан), отрезки улиц Кожобергенова, Ямбургской, Луговой, Медерова, Радищева, Тыныстанова;

9.30-16.00 — отрезки улиц Ибраимова, Боконбаева, Чуйкова, Линейной, Ибраимова, 29, 29а, Боконбаева, 5, 7, 8, 10;

9.30-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тундук, Ак-Кула, Барсбек, Манжыл-Ата).

26-27 ноября — на улице Белорусской, в переулке Сонкульском;

27-28 ноября — в районе, ограниченном улицами Тоголока Молдо, Ташкентской, Манаса, Кудрука.

Люди, которые меняли мир

Родилась профессор Валентина Исабаева

Родилась 27 ноября 1927 года в селе Торткул Иссык-Кульской области. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Киргизской ССР. Специалист в области физиологии крови и физиологии природных адаптаций. Награждена орденом Трудового Красного знамени, медалями СССР. Одна из первых докторов медицинских наук из числа кыргызских женщин внесла значительный вклад в развитие отечественной медицины и высшего медицинского образования. Ректор Кыргызской государственной медицинской академиим с 1962 по 1971 год. Опубликовано более 200 научных работ, в том числе 13 монографий, четыре учебника. Под ее руководством защищены три докторские и 13 кандидатских диссертаций. Умерла 23 декабря 2001 года.

У кого намечается той

Кокумбек Таштаналиев

Родился 27 ноября 1953 года в селе Ак-Чий. Директор Департамента водного хозяйства и мелиорации.

Кубанычбек Нурматов

Родился 27 ноября 1966 года в селе Мангыт Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан».

Кенжебек Бокоев

Родился 27 ноября 1967 года в селе Аманбаево Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Республика — Ата Журт».

Куда сходить

Культура

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в Good Coffee состоится л екция «Прокачай свою самооценку»;

екция «Прокачай свою самооценку»; компания «Предприниматель» проведет очередную встречу « Грабли Night»;

Грабли Night»; кафе Open Place приглашает на м астер-класс от Светланы Алешкиной (Москва).

Спорт

международные соревнования по тяжелой атлетике;

чемпионат Кыргызстана по шахматам.

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