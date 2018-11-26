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Общество

Уголовное дело Садыра Жапарова будет пересмотрено

Прокуратура Первомайского района Бишкека начала проверку вновь открывшихся обстоятельств по уголовному делу экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова. Об этом сообщил его адвокат Шарибидин Токтосунов.

Ранее районная прокуратура отказала защите осужденного в изучении вновь открывшихся обстоятельств, мотивируя тем, что нет оснований. Столичная прокуратура это решение отменила и поручила районному органу надзора изучить материалы. 

До 1 декабря прокуроры должны направить дело для пересмотра в суд.

Основанием для пересмотра материалов дела Садыра Жапарова по вновь открывшимся обстоятельствам стало видеообращение четырех свидетелей. Во время следствия они дали показания против бывшего нардепа. Теперь свидетели признаются, что под давлением прежних властей страны дали в суде ложные показания.

Напомним, что Первомайский районный суд приговорил экс-депутата ЖК Садыра Жапарова к 11 годам и шести месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году.

Бывшего народного избранника осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.
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