Узбекистан направил Кыргызстану ноту о проверке боеготовности. В МИД спокойны

В Министерство иностранных дел Кыргызстана поступила нота МИД Узбекистана о проведении 26 ноября проверки боеготовности своих войск, сообщило вчера, 25 ноября, внешнеполитическое ведомство.

Как отмечается в ноте, мероприятия проводятся в строгом соответствии с ранее принятыми обязательствами Узбекистана по отношению к другим государствам и не направлены против их интересов.

В МИД Кыргызстана 24.kg пояснили, что ничего предосудительного в уведомлении официального Ташкента нет. Напротив, власти соседнего государства правильно поступили, что сообщили о готовящихся мероприятиях. МИД КР информирует, что речи о каких-либо военных учениях нет. Это оценка, то есть смотр.

Поступали ли ранее подобного рода предупреждения от Узбекистана о готовящейся оценке боеготовности его войск, в МИД КР не уточнили.

В узбекских СМИ никаких сообщений о запланированных мероприятиях нет.