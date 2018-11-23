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Общество

В Бишкеке объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление

Мэрия Бишкека объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Заявки принимаются районными администрациями мэрии до 31 декабря 2018 года. В конкурсе могут принять участие административные районы мэрии Бишкека, министерства, административные ведомства, бюджетные учреждения, хозяйствующие субъекты независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, ТСЖ, домовые и квартальные комитеты, МТУ.

Конкурс будет проводиться по нескольким номинациям.

За лучшее новогоднее оформление района победитель получит 50 тысяч сомов, оформление новостроек Бишкека и дворов — по 20 тысяч сомов. Предусмотрено поощрение и за оформление фасадов и прилегающей территории зданий министерств и административных ведомств (50 тысяч сомов), крупных торговых комплексов, центров и рынков (100 тысяч сомов) и объектов торговли и услуг, офисов и других объектов (70 тысяч сомов).

Кроме того, муниципалитет наградит победителей конкурса на лучшее персональное или коллективное видеопоздравление, флешмоб (не более 1-2 минут), селфи на тему: «С Новым годом, мой любимый город!» через мобильное приложение Бишкек-312 (участникам обязательно указать контактные данные).

По решению организаторов конкурса могут быть внесены изменения в номинации и установлены дополнительные призы.
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