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Общество

24 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

жилмассив «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Шоокум)

9.30

17.00

улицы Ахунбаева/Абая

10.00

14.00

2Чуйская область

Кантский

город Кант (отрезки улиц М.Горького, Абдраимова, Октябрьской, Герцена, Марковского, Валиханова, Розы Люксембург, Салиевой, переулок Крупской)

9.00

17.00

3Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Медресе, Жаилма, Додон, Кызыл-Октябрь, Меркит, Беш-Тал, Борко, Калинин.

4Баткенская область

  • 8.00-17.00 — сельская управа Бирлик.
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