24 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
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жилмассив «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Шоокум)
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9.30
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17.00
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улицы Ахунбаева/Абая
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10.00
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14.00
2Чуйская область
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Кантский
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город Кант (отрезки улиц М.Горького, Абдраимова, Октябрьской, Герцена, Марковского, Валиханова, Розы Люксембург, Салиевой, переулок Крупской)
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9.00
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17.00
3Ошская область
- 8.00-17.00 — села Медресе, Жаилма, Додон, Кызыл-Октябрь, Меркит, Беш-Тал, Борко, Калинин.
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Бирлик.