24 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

жилмассив «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Шоокум) 9.30 17.00 улицы Ахунбаева/Абая 10.00 14.00

2 Чуйская область

Кантский город Кант (отрезки улиц М.Горького, Абдраимова, Октябрьской, Герцена, Марковского, Валиханова, Розы Люксембург, Салиевой, переулок Крупской) 9.00 17.00

3 Ошская область

8.00-17.00 — села Медресе, Жаилма, Додон, Кызыл-Октябрь, Меркит, Беш-Тал, Борко, Калинин.

4 Баткенская область