В Оше прошла акция против терроризма и экстремизма. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

Уточняется, что в рамках акции участники мероприятия прошли массовым шествием по центральной улице Ленина с транспарантами и плакатами, призывающими противодействовать негативному явлению.

«В массовом шествии приняли участие порядка девяти тысяч человек. Основные цели мероприятия — профилактика террористических и экстремистских идеологий, а также недопущение вовлечения граждан в террористическую деятельность», — сообщили в ошском муниципалитете.