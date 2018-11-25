Неделя-24. Откровения Алмазбека Атамбаева и задыхающийся от смога Бишкек

Уровень загрязнения воздуха в Бишкеке превысил допустимые нормы в шесть раз. Об этом сообщила директор общественного объединения «МувГрин» Мария Колесникова. Очень плохая ситуация в столичных новостройках, где печное отопление.

По данным же алматинского активиста Павла Александрова, самой загрязненной стала западная часть Бишкека. Хуже всего обстоят дела с загрязнением воздуха твердыми микрочастицами — кусочками сажи, асфальта и автомобильных покрышек.

Зато чиновники традиционно не видят проблемы со смогом. По утверждению Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, загрязнение атмосферного воздуха в Бишкеке в пределах допустимой нормы. Так и хочется за них порадоваться, что они живут в каком-то другом городе.

Фото 24.kg. Митинг врачей у «Белого дома»

В Бишкеке врачи 19 центров семейной медицины вновь вышли на митинг против реформ Министерства здравоохранения. На этот раз медики протестовали у «Белого дома». Им не нравятся предложенные чиновниками оптимизация поликлиник и переквалификация узких специалистов во врачей широкого профиля.

Тем временем президент Сооронбай Жээнбеков провел большую встречу с бывшими спикерами Жогорку Кенеша и премьер-министрами. На ней он объяснил, что должна сделать политическая элита Кыргызстана. Разговор касался многих проблем, не обошли стороной и поведение экс-президента Алмазбека Атамбаева. Многие считают, что он себя ведет не очень хорошо.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Алмазбек Атамбаев заговорил. Досталось многим

Фото из интернета. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

В начале недели долго молчавший лидер СДПК Алмазбек Атамбаев дал большое интервью телеканалу «Апрель». Он был непривычно спокоен, но все-таки периодически эмоциональность, свойственная ему, проскальзывала. 24.kg собрало самые яркие высказывания экс-президента страны — «О соратниках и предателях. Семь цитат Алмазбека Атамбаева».

Интервью экс-президента Алмазбека Атамбаева, в котором он рассказал о том, как разбогател, о своих кадрах, шофере Икрамжане Илмиянове и других фаворитах и многом другом, активно обсуждалось в социальных сетях. 24.kg собрало интересные высказывания пользователей — «Атамбаев сделал харакири. Реакция людей на интервью экс-президента Кыргызстана».

Кроме того, откровения бывшего главы государства о том, что он богатый человек, но заработал не на государственной службе, заставили журналиста 24.kg Юлию Костенко внимательно изучить источники богатства Алмазбека Атамбаева. Что удалось узнать — в материале «Миллионы Алмазбека Атамбаева. На чем заработал состояние экс-президент».

Первый год Сооронбая Жээнбекова

Фото аппарата президента Кыргызстана. Сооронбай Жээнбеков отметил год руководства республикой

Вчера, 24 ноября, отметили год со дня вступления в должность президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. С чем ему пришлось столкнуться? Что удалось сделать? Какие промахи он допустил? Итоги работы главы государства в авторском материале директора Центра политико-правовых исследований Тамерлана Ибраимова.

Провайдер под раздачей

Абоненты компании «Акнет» в четверг получили неприятные новости. Провайдер частично прекратил работу. Сначала появились сообщения о рейдерском захвате. Но оказалось, что спор владельцев вышел на уровень, когда пришлось привлечь оперативников Финпола. 24.kg разбиралось в ситуации — «Скандал в «Акнете». Что известно о владельцах компании».

Бишкек вновь задыхается

Фото 24.kg. Смог над Бишкеком

Бишкекчане задыхаются, но бить тревогу поздно. Давно пора принимать действенные меры для снижения уровня загрязнения воздуха. Однако чиновники то ли не понимают катастрофичности проблемы, то ли просто не знают, что делать, и демонстрируют спокойствие. Подробнее о проблеме в материале Анастасии Бенгард «Смог над Бишкеком. Экологи не рекомендуют открывать окна и проветривать квартиры».

Второй год с наступлением холодов Бишкек окутывает пелена смога. Многие сваливают проблему на теплоцентраль, которая стала сильнее коптить после модернизации. Так ли это на самом деле? 24.kg узнало у чиновников, депутатов и энергетиков, в чем причина смога и как с ним намерены бороться.

Признайтесь, хотели бы жить в городе, который предназначен для людей? Не чиновников, автомобилистов, крыс и тараканов, в таком, где ночью совсем не страшно выйти в ближайший магазин, а проветривание квартир не граничит с опасностью надышаться смогом. Судя по всему, городские власти именно в таком и обитают. Почему? Ответы в материале «Под небом голубым. Как чиновники избавили Бишкек от смога».

Кто зарабатывает на парковках. И почему это не мэрия

Фото 24.kg. Парковка на улице Шопокова

Официально в Бишкеке только одна платная парковка — на улице Шопокова. Однако находчивые предприниматели умудряются содрать с водителей 20-50 сомов за стоянку и в других местах. Устанавливают знаки, нанимают парковщиков, выдают квитанции. С виду все вполне легитимно. О проблеме в столичной мэрии знают, но пока навести порядок или не хотят, или не могут. Юлия Костенко выяснила, кто стоит за парковками Бишкека и насколько они законны.

Дороги Кыргызстана. Проблемы, перспективы и коррупция

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов в интервью 24.kg рассказал о платных дорогах, новом асфальте и сложностях с дорогами Балыкчи — Корумду и Бишкек — Кара-Балта. Он также признал наличие в его ведомстве коррупции.

Однако отметил, что есть решения, как изменить ситуацию. Новые методы работы не только сократят уровень коррупции, но и значительно уменьшат количество дорожных скандалов в Кыргызстане.

Бунтарь, романтик, карьерист?

Фото из интернета. Скандальный дипломат Кылычбек Султан

Одним из главных ньюсмейкеров осени стал бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Республике Корея Кылычбек Султан. Он заявил о коррупции в МИД и чиновниках, препятствующих раскрытию серых схем в дипломатическом корпусе. 24.kg вспомнило, как складывался карьерный путь Кылычбека Султана.

Бумеранг «Вечерки»

В Бишкеке задержали Александра Рябушкина. По данным следствия, 21 октября 2016 года он с Муратом Божокоевым и вопреки интересам акционеров ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» подписал соглашение с Эркином Мамбеталиевым о выплате миллиона сомов. Но это лишь один из эпизодов нового уголовного дела вокруг газеты. Подробнее в материале «Дело «Вечерки». Кто такие Александр Рябушкин и Мурат Божокоев».

Как ошские самсы попали в Токио

Фото из личного архива Шерзодбека Сатвалдиева

На прилавках одной из крупнейших торговых сетей AEON Mall Kasukabe в Токио с ноября в продаже появились ошские самсы и тандырные лепешки. Их делает 30-летний кыргызстанец Шерзодбек Сатвалдиев. Тоска по родной еде помогла нашему соотечественнику начать собственный бизнес. Шерзодбек рассказал в интервью 24.kg, как ему удается в Японии печь настоящие ошские самсы.

В мечтах об одежде, которой можно любоваться бесконечно

Легко ли стать дизайнером? С чего начинается творческий путь и какие трудности встречаются на пути начинающего отечественного модельера? Кому не стоит идти в профессию? Об этом в интервью 24.kg рассказала талантливый дизайнер, участница завершившейся накануне в Бишкеке Недели моды Лилия Шахнабиева.

Современный мужчина Кыргызстана. Кто он?

Фото 24.kg. Руководитель фонда «Равные права и возможности» Асылбек Эшиев

В Кыргызстане у мужчин наблюдается кризис маскулинности, другими словами, сегодня исказилось понятие об истинной мужественности. К такому выводу в результате научных исследований по вопросам гендера пришел руководитель фонда «Равные права и возможности» Асылбек Эшиев. В интервью 24.kg эксперт рассказал, кто он — современный кыргызстанский мужчина.

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg запустило собственный проект «Продуктовая корзина Бишкека. Сколько семья тратит на еду», чтобы понять, кто же в итоге прав и насколько дорого нам обходится покушать.

Кыргызстан, я тебя вижу

Фото Талгарбека. Облака на Иссык-Куле, село Чырпыкты

Резкое похолодание наверняка многим, как и нам, понравилось не очень. Поэтому мы решили, что сейчас явно не помешает возвращение в теплую золотую осень. Полностью погружаться в зиму пока совсем не хочется. И наши авторы поддержали идею. Подробнее — «Мгновения жизни. Облачное НЛО и осенняя Ала-Арча».

Идем в горы. Что нужно знать, если вы собрались в поход

Почти каждые выходные 68-летний Александр Семенов отправляется в поход в горы. Он искушенный путник, но красоты Кыргызстана ему не приедаются. Постоянно открывает для себя что-то новое. О том, с кем идти в поход, что с собой взять, об интересных маршрутах и типичных ошибках туристов путешественник рассказал в интервью 24.kg.