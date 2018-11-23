Более 300 человек посетили первый HR-форум в Бишкеке

В Бишкеке состоялся 4-й международный HR-форум, который собрал больше 300 людей, неравнодушных к своей профессии, управленцев, которые хотят больше знать об этой сфере.

В качестве спикеров выступали HR-директора таких крупных компаний, как Beeline, «Газпром нефть Азия», «Народный», которые уже добились больших успехов в области и могут поделиться своим опытом.

Международный HR-форум малого и среднего бизнеса — это ежегодное мероприятие, проводимое компанией «Дмитрий Чуприна & Партнеры» в Алматы.

Основная цель мероприятия, рассказала 24.kg организатор форума Ксения Ермолова, — поднятие HR-культуры в Кыргызстане и формирование новых трендов, помогающих собственникам бизнеса повысить эффективность своих команд.

Без надлежащим образом отобранных, расставленных и профессионально подготовленных людских ресурсов ни одна организация не сможет достичь своих целей и выжить. Это положение является основополагающим в концепции управления. Ксения Ермолова

«Сегодня не менее важным элементом развития бизнеса является корпоративная культура», — считает руководитель управления человеческими ресурсами «Газпром нефть Азия» Ольга Мажитова.

По ее словам, именно корпоративная культура, может быть эффективным средством управления персоналом, а также незаменимым маркетинговым инструментом. Она представляет собой модель поведения и жизни внутри организации. Это такая большая система, куда входят ценности, нормы, правила, традиции и принципы, в ее фундаменте лежит философия компании, предопределяющая систему ценностей, общее видение развития, модель взаимоотношений между сотрудниками.

В правильно сформированной корпоративной культуре сотрудники болеют за общее дело и понимают свою роль в достижении общих задач, им интересно совершенствовать работу и процессы вокруг себя.

Как следствие, им комфортно работать, они трудятся не «от звонка до звонка», а «на результат». Именно о такой культуре и рассказала спикер форума Ольга Мажитова.

Директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Бишкеке, выступающей генеральным спонсором мероприятия, Бауыржан Сыдыков пояснил, что тема управления человеческими ресурсами тесно соприкасается с управлением личным капиталом. HR-менеджеры подбирают сотрудников, тем самым инвестируют ценные кадры.

Участники международного HR-форума высоко оценили выступление спикеров и намерены применять практические инструменты в работе.

Фото организаторов. В Бишкеке состоялся 4-й международный HR-форум

«Многим управленцам человеческими ресурсами было над чем задуматься, благо практических инструментов было представлено достаточно. Искренне рада была встрече со многими знакомыми и коллегами», — поделилась впечатлением от форума руководитель HR-отдела компании Saima Telecom Зульфия Кожогулова.

Начальник управления по обучению и развитию персонала «Коммерческий банк «Кыргызстан» Асель Шабданбекова, отметила, что за 40-минутными презентациями стоят часы, дни, недели, месяцы и даже годы кропотливого труда, энергии, времени и души.

Фото организаторов. В Бишкеке состоялся 4-й международный HR-форум

При всем многообразии существующих в мире подходов к управлению людьми в организации, отличиях в средствах и методах их практической реализации можно сформулировать основополагающий принцип современной концепции управления человеческими ресурсами: главное — это признание человеческих ресурсов как решающего фактора эффективности и конкурентоспособности организации, как ключевого ее ресурса, имеющего экономическую полезность и социальную ценность.

24.kg является информационным партнером мероприятия.