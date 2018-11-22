Сегодня в рубрике «Официально»

Сообщает пресс-служба президента КР:

— Эркебай Мурзабеков назначен исполнительным директором Агентства по защите депозитов; Подробнее

— создан Совет по связям с соотечественниками за рубежом при президенте КР. Подробнее

«Окмотпресс»: Подписаны постановления:

— о переводе земель, расположенных на территории Мадынского айылного аймака Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики, из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли населенных пунктов»;

— об утверждении Положения о Республиканском конгрессе молодежи Кыргызстана;

— об утверждении Порядка назначения и выплаты пособия по беременности и родам безработным женщинам, отбывающим наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

— об утверждении Порядка взаимодействия госорганов с администрациями исправительных учреждений в вопросах оказания социальной помощи осужденным.

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