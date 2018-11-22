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Общество

В Бишкеке прогнозируют снегопад. Мэрия напомнила, куда сообщать о проблемах

В Бишкеке, по данным Гидрометцентра, в субботу, 24 ноября, ожидается снегопад. В столичной мэрии решили подготовиться заранее.

В муниципалитете просят автовладельцев сменить резину, чтобы избежать заторов на дорогах, и не оставлять машины на обочине. Припаркованные авто мешают снегоуборочным машинам «Тазалыка» эффективно чистить снег и посыпать песком улицы.

К жителям частных домов мэрия обращается с просьбой не использовать для отопления отходы швейного производства и другие предметы. Они могут нанести вред экологической ситуации в столице и загрязнить воздух.

В муниципалитете напомнили номера телефонов, по которым можно оставлять заявки о проблемах в сфере ЖКХ через приложение WhatsApp с фотографиями.

— Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0557997927;

— Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0554955509;

— Аскарбеков Мавлян Амангельдиевич (Первомайский район) — 0555666096;

— Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) — 0703611806. 

Вы можете оставить заявку, позвонив на номера телефонов 185 и 1840 круглосуточно, а также прислать фотографии с проблемами по телефону 0554182185.
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