Дело Аскарбека Шадиева. Арсен Закиров не передавал деньги в МПА СНГ

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении экс-депутата парламента Аскарбека Шадиева и бывшего заведующего отделом Арсена Закирова.

Допрошен свидетель — специалист отдела Жогорку Кенеша Хамзан Токтосунов. По его словам, в 2017 году от заведующего отделом парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Арсена Закирова поступила заявка на выдачу наличными $30 тысяч.

«Я выписал расходный ордер. Арсен Закиров получил деньги и позже сдал отчет, что передал их в секретариат Межпарламентской ассамблеи СНГ. Позже мы отправили запрос в Россию и получили ответ, что Арсен Закиров деньги не отдал. Письма Аскарбека Шадиева не было», — рассказал Хамзан Токтосунов.

Аскарбека Шадиева подозревают в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, он, будучи главой парламентского комитета по международным делам, указал недостоверную информацию о том, куда исчезли $30 тысяч (премия имени Чингиза Айтматова, вручаемая МПА СНГ). Заведующий отделом этого комитета Арсен Закиров арестован. Аскарбек Шадиев сбежал из республики и объявлен в международный розыск. Суд проходит без главного обвиняемого.