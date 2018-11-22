Угрозы, обвинения, давление. Депутат просит защиты у президента

Депутат Фрунзенского айыльного кенеша Сокулукского района Нургуль Усеинова обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой о защите. Свое обращение она озвучила на пресс-конференции в 24.kg.

По ее словам, местные власти начали ее преследовать после того, как она решила вернуть отобранный детский садик в селе Комсомольском.

«Я также занялась борьбой с незаконной вырубкой леса в нашем районе. Уничтожили более 600 кубов. Это баснословные цифры. Местные власти прикрываются тем, что дали добро на рубку больных деревьев, мол, жителям сел на дрова. Но сельчане не получили ни одной веточки. Не говоря уже о дровах. Прокуратура района отказала мне в возбуждении уголовного дела», — сказала Нургуль Усеинова.

Она отметила, что в айыльном кенеше депутаты в обход закона захватывают целые гектары.

«Таких фактов много. Счетная палата выявила нарушения, но они мелкие. Мне известно, что один из аудиторов Счетной палаты получил во Фрунзенском аймаке 15 гектаров земли», — возмутилась Нургуль Усеинова.

Депутат добавила, что все документы представлены в прокуратуру Чуйской области, чтобы по факту были возбуждены уголовные дела и местные власти ответили по закону, но надзорный орган присылает ей отписки.