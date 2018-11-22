Новые автобусы для Бишкека покупают, лоббируя «Газпром»

Начальник отдела транспорта столичного муниципалитета Кубанычбек Жунусов рассказал 24.kg, почему новые автобусы для Бишкека покупают на метане, а не пропан-бутане.

В технико-экономическом обосновании указано, что двигатель автобусов должен быть газовым, экологической нормы не ниже «Евро-5». Использовать будут только метан.

В Бишкеке только две точки, где заправляют метан.

Кубанычбек Жунусов отметил, что метан использовать выгоднее, чем пропан-бутан. «Автобусы будут на природном газе. Метан дешевле, чем пропан-бутан, который стоит 27-30 сомов, а метан — 19,5 сома. Дело в том, что «Газпром» построил самую современную в Средней Азии заправку на нашей производственной базе за $3 миллиона. Автобусы будут заправляться только на этой заправке», — пояснил он.

По его мнению, нарушения закона и лоббирования отдельной компании нет. «Мы смотрим с экономической и экологической точки зрения. Выбросы метана ниже, чем у пропан-бутана», — сказал Кубанычбек Жунусов.

Напомним, мэрия Бишкека намерена купить 60 автобусов за 382,5 миллиона сомов.