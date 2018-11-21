Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 ноября: без осадков

В Кыргызстане 22 ноября без осадков, только в южных областях возможен дождь. Ветер западный, 2-7 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью −3, днем +8 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью −3, днем до +9 градусов. Возможен дождь.

В Нарынской области температура −14 градусов ночью и +5 градусов днем. Порывы ветра до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью −6 градусов, днем +9 градусов. Порывы ветра до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью −6, днем +8 градусов.