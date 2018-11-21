В Бишкеке увеличивается количество зеленых насаждений, утверждают в мэрии

В Бишкеке ежегодно увеличивается количество зеленых насаждений. Об этом на круглом столе заявил начальник Управления ЖКХ столичной мэрии Нурлан Касымов.

По его словам, сегодня за экологию в городе ответственна одна организация — Госэкотехинспеция. Именно это ведомство может повлиять на экосистему Бишкека.

«Надо разработать комплексный подход. Ежегодно увеличивается количество зеленых насаждений. В 2019 году планируют посадить около девяти тысяч зеленых насаждений. В планах открытие зон отдыха, в 2019-м мы намерены открыть 11 таких зон. В частности, хотим реконструировать два бульвара», — рассказал Нурлан Касымов.