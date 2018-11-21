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Общество

Запретить злостным неплательщикам алиментов выезд из страны предлагает депутат

Злостным неплательщикам алиментов нужно запретить выезд за границу. Об этом на круглом столе в 24.kg заявил депутат парламента Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, в большинстве своем многие должники по алиментам уклоняются от выплаты, хотя имеют возможность.

«На практике люди уклоняются от выплаты алиментов и скрывают источники дохода. Они имеют бизнес, оформленный на другого человека. Потом жены приходят к судисполнителю и говорят, что их бывший супруг имеет недвижимость и хороший доход. Судисполнитель приходит к должнику, а тот показывает документы об отсутствии жилья и дохода», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Нардеп считает, что запрет на выезд после двух месяцев неуплаты алиментов поможет решить проблему.

«В развитых странах эта проблема урегулирована. К примеру, в Беларуси, если человек не платит алименты, ему не разрешают покупать охотничье ружье, запрещают отдыхать за границей. И это действует. Нам также нужно внести поправки в Семейный кодекс — пункт о запрете на выезд злостных неплательщиков», — добавил Алмамбет Шыкмаматов.
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