В Кыргызстане ежегодно около 10 тысяч детей остаются в неполной семье. Об этом на круглом столе в 24.kg сообщила депутат парламента Айсулуу Мамашева.

По ее словам, ежегодно в стране регистрируется более 40 тысяч браков, из которых 20 процентов распадаются.

«Около 10 тысяч детей растут в неполных семьях. Примерно 10 тысяч детей находятся в детских домах, и только 6 процентов из них — круглые сироты. Если брать число нашего населения, эти цифры ужасают. Количество разводов и число детей, оставшихся без попечения, увеличиваются каждый год. Поэтому нужно усилить ответственность родителей перед детьми», — сказала Айсулуу Мамашева.