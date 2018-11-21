Ихтияр Абжалиев уволился из MegaCom, чтобы не бросать тень на президента

Младший брат депутата Жогорку Кенеша и свата президента Кыргызстана Алиярбека Абжалиева Ихтияр Абжалиев проработал начальником отдела в ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom) всего день. После публикаций в СМИ он написал заявление по собственному желанию, сообщили 24.kg в компании.

Напомним, Ихтияр Абжалиев прошел конкурсный отбор и собеседование на общих основаниях. Однако счел некорректным работать на руководящем посту в государственной компании (MegaCom управляет ФУГИ), поскольку его назначение вызвало резонанс. Ихтияра Абжалиева и его брата-депутата стали критиковать за то, что они якобы пользуются расположением Сооронбая Жээнбекова.