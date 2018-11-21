Верните детские сады. Кыргызстанцы подписывают петицию

Кыргызстанцы просят власти страны ускорить процесс возврата зданий детских садов, приватизированных с нарушением закона или занятых государственными органами, и ускорить строительство новых. Об этом говорится в петиции, размещенной на сайте change.org.

Они отмечают, что в некоторых детских садах Бишкека и Оша в группах по 50-70 детей. А в одном и вовсе 90. В школах в начальных классах по 40-50 детей.

«Это противоречит санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным постановлением правительства. А в бывших зданиях образовательных учреждений расположились частные сады, развлекательные центры, государственные органы», — говорится в петиции.

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Ее авторы опасаются усуглебления ситуации в связи со строительством новых жилых комплексов. По их мнению, это может привести к увеличению и без того огромной очереди в детские сады.

«Необходимо предусмотреть первоочередность размещения социальных объектов на всех свободных от застройки земельных участках и только после возвращаться к возведению жилых и коммерческих объектов», — считают авторы.