Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Двадцать четвертого ноября 2017 года в Государственной резиденции «Ала-Арча» новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принес присягу.

Председатель Центризбиркома КР Нуржан Шайлдабекова вручила ему удостоверение, нагрудный знак и штандарт главы государства. С этого момента Сооронбай Жээнбеков считается официально вступившим в должность президента.

Он избран 15 октября: за него проголосовали 54,77 процента избирателей.

На инаугурацию были приглашены 450 гостей, среди них Герои КР, деятели культуры, искусства, члены кабмина, депутаты Жогорку Кенеша, участники и семьи погибших 7 апреля 2010 года.

Родился художник Анатолий Арефьев

Фото из интернета. Анатолий Арефьев

Родился 24 ноября 1918 года в Ставрополе Самарской губернии. Советский художник-сценограф, народный художник СССР и Киргизской ССР.

С 1947 года работал художником-сценографом в Кыргызском театре оперы и балета в городе Фрунзе, а с 1949-го — главным художником этого театра.

За более чем тридцатилетнюю творческую жизнь оформил более 70 оперных и балетных спектаклей. Среди них «Кармен» Ж. Бизе (1949), «Лебединое озеро» П.И.Чайковского (1949), «Князь Игорь» А.П.Бородина (1954), «Токтогул» В.А.Власова, А.Малдыбаева, В.Г.Фере (1958), «Неизвестный солдат» К.М.Молчанова (1967).

Работая главным художником театра, Анатолий Арефьев занял ведущее место в кыргызском декоративном искусстве.

Сцена, на которой проходил заключительный концерт Декады кыргызской литературы и искусства в Москве в 1958 году, декорирована группой художников под руководством Анатолия Арефьева.

Умер 28 января 1989 года в Днепропетровске. Похоронен в Москве.