Пошли вторые сутки. Мусор из квартиры бишкекчанки вывозят до сих пор

Мусор из квартиры жительницы Бишкека вывозят до сих пор. Об этом сообщила пресс-секретарь МП «Тазалык» Жибек Каракеева.

По ее словам, сотрудники «Тазалыка» уже вывезли пять машин с мусором, понадобится еще столько же рейсов.

«На месте работают МТУ 8, соцработники, милиция, МП «Тазалык». По словам заместителя начальника МТУ 8, от социальной помощи женщина отказывается. Ей предлагали переехать в санаторий, дом престарелых, но она против. Хочет, чтобы оформили субсидии на ее собственную трехкомнатную квартиру в 7-м микрорайоне. Вторая квартира тоже до потолка заполнена мусором. Однокомнатная квартира, из которой сейчас вывозят мусор, принадлежит сестре бишкекчанки», — рассказала Жибек Каракеева.

Она отметила, что жители дома, где живет пожилая женщина, жаловались на нее с 2015 года.

«Женщина постоянно скрывалась, когда несколько раз удавалось ее найти, обещала прибрать в квартире. Восемнадцатого ноября ее сосед обратился в МТУ-8. Он сообщил, что произошел разрыв трубы и вода стекает на нижние этажи. Выехавшие на место сотрудники «Бишкектеплосети» вынуждены временно отключить отопление в доме. Сразу устранить аварию не удалось — проход к батареям полностью закрыт мусором. МП «Тазалык» продолжает вывозить мусор, доступ к батареям до сих пор закрыт. Работы ведутся непрерывно. Со слов бабушки, у нее нет родственников, кроме сестры, которая находится в Казахстане. Контакты сестры женщина отказывается давать», — добавила Жибек Каракеева.