21 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

жилмассив «Кок-Джар» (отрезки улиц Сайма-Таш, Босого, Боогачы) 9.30 18.00 жилмассив «Кок-Джар» (улица Ой-Терскен) 9.00 14.00 жилмассив «Кок-Джар» (улица Кок-Жайык) 13.00 18.00 жилмассив «Бакай-Ата» (отрезки улиц Кыз-Сайкал, Байсак) 9.30 18.00 вдоль БЧК от улицы Лермонтова до Осмонкула; улица Осмонкула от БЧК до Кирпичной 9.00 18.00 3-й микрорайон, 20-28, 30 9.30 12.00 микрорайон «Восток-5», 5/2 9.00 17.00 жилмассив «Киргизия» (отрезки улиц Самойленко, Мостовой, Абдрахманова, Парковой), отрезки улиц Лущихина, Чайковского, Калужской 9.30 17.00 отрезки улиц Туюкской, Луначарского, Островского, Красной, Тоголока Молдо, Васильева 9.30 18.00 отрезки улиц Медерова, Панфилова, Васильева, Белинского, переулок Таласский 9.00 18.00

2 Чуйская область

Аламединский село Лебединовка (отрезки улиц Мичурина, Восточной, Северной, Чапаева, Кирова, Комсомольской, Октябрьской, 8 Марта, 9 Мая, Пионерской, проспекты Ленина, Победы),

село Восток (отрезки улиц Сейтек, Семетей, Курманбек) 10.00 17.00 жилмассивы «Кырман», «Учкун» (отрезки улиц Айбек-Ата, Ынтымак, Достук, Ыссык-Кол, Кенеш, Чуйской, Ошской, Нарынской, Северной, Боконбаева, Набережной, Манаса, Лермонтова, вдоль БЧК, « 28 га» ), «Кара-Жыгач» (отрезки улиц Достук, Кок-Жарская, Шабдан Баатыра, Конур Осмон, Эгинбаева, Уметалиева, Маликова, Майрам, Карагул Акмат, район «Панорамы»), «Городок энергетиков», 3-9, 12,

село Кашка-Суу (отрезки улиц Достук, Медерова),

село Мраморное (отрезки улиц Юбилейной, 70 лет Октября, Северной, Урожайной, Новой),

село Ленинское (отрезки улиц Комсомольской, Алма-Атинской, переулок Ключевой),

село Карла Маркса (отрезки улиц Герцена, Школьной, Крылова) 9.00 17.00 Сокулукский село Сокулук (отрезки улиц Полярной, Ленина, Комсомольской, Иссык-Кульской, Гагарина, Фрунзе),

село Кун-Туу (отрезки улиц Новой, Сейдесембаева, Молдосан, Проектируемой, Исмаила, Джамгерчинова),

село Манас (отрезок улицы Школьной),

село Тош-Булак (отрезок улицы Советской),

село Жыламыш (отрезки улиц Жыламыш, Нуркан),

село Белек (улицы Ленина),

село Селекционное (отрезок улицы Проектируемой),

село Ак-Жол (улицы Абдыкайым) 9.00 17.00 Московский село Беловодское (отрезки улиц Комсомольской, Береговой, Дачной, Кирова, Фрунзе, переулок Кирова),

село Беш-Орюк (отрезок улицы Центральной),

село Жуково (отрезок улицы Центральной) 9.00 17.00 Кантский город Кант (отрезки улиц Буслаева, Тоголока Молдо, Микояна, МПС, Пушкина, Октябрьской, Джакыпова, Ванахуна, Центральной, Чкалова),

село Люксембург (улица Токмокская),

село Новопокровка (улицы Ленина, 266-490, 513-689; Алма-Атинская, 113-205; Линейная, 137-367, Набережная, 1-53, Советская, 84-229, Кирова, 185-191, Фрунзе, 402-672, отрезки улиц Турсун Бяра, Мичурина, Чапаева, Атая, Пушкина, Манаса) 9.00 17.00 Чуйский село Чуй 5.00 18.00

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Каракол, Чолпон, Тепке, Тегизчил, Орлиное, Отрадное, Шапак, Липенка, Богатыровка, Кызыл-Суу, Саруу, Дархан, Жениш, Ак-Терек, Чон-Жаргылчак, Кичи-Жаргылчак, Барскон, Чельпек, Бурма-Суу, Михайловка, Маяк;

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Ростовская, Бекбоева, Маяковская, Островская, Ленинградская, Тельмана, Элебаева, Сталинградская, Гоголя, Тоголока Молдо, Искакова, Айтбаева, Киевская, Ворошилова, Кравцова, Пионерская, О.Кошевого, Садовая, Майра Керим Кызы, Стаханова, Шелководная, Фрунзенская, Транспортная, Ошская, Пржевальская, Ростовская, Пушкина, Токтогула, Искакова, Харьковская, Дружба Курочкина);

8.00-17.00 — села Тору-Айгыр, Кызыл-Орук, кошары, город Балыкчи (частично).

4 Ошская область

8.00-17.00 — села Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кызыл-Булак, Кожо-Арык, Абшыр-Сай, сельские управы А.Анаров, Керме-Тоо, Гульчо, Булолу, Будалык, Конур-Добо, Каблан-Кол, Корул, Гульчо, Жошолу, Алай, Уч-Добо, Сары-Таш, Сары-Могол, Талды-Суу, Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди, Кашкар, Нариман, Кызыл-Мээнет, Кайрат, город Ош (микрорайон «Амир-Тимур»).

5 Баткенская область