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Общество

Бывший посол Кылычбек Султан возвращается в Кыргызстан

Бывший посол Кыргызстана в Корее Кылычбек Султан возвращается на родину. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, он находится в Алмате. Через час прибудет в страну.

Я ни у одной страны не просил политического убежища. Это было заявление лишь для прессы. У меня достаточно связей с дипломатическими корпусами разных стран. Легко мог бы получить статус политбеженца, но не захотел.

Кылычбек Султан
«Мое заявление было направлено на то, чтобы показать сегодняшней власти Кыргызстана, чем их несправедливые решения могут обернуться для отдельного человека. Это было сделано, чтобы еще раз показать Сооронбаю Жээнбекову серьезность и достоверность моих заявлений о коррупции в дипмиссии», — говорит Кылычбек Султан.

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Он до сих пор надеется на встречу с президентом страны, чтобы лично доложить о фактах коррупции и нарушениях в дипломатическом корпусе.

«Я готов рисковать. Но знаю, что пока я лично не объясню президенту суть всех дел, преследование по отношению ко мне будет продолжаться. Мы знаем, что наши правоохранительные и судебные органы выполняют лишь приказы. Поэтому в случае возбуждения против меня дел не надеюсь на объективность. Этому доказательство — решение Совбеза. Но, прочитав последнее интервью Сооронбая Жээнбекова, у меня появилась надежда, что президент как искренний человек готов выслушать критику во благо страны и реформ», — отметил бывший посол.

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Кылычбек Султан примет участие в курултае, который пройдет 24 ноября.

«Я считаю, что курултай своевременный. Это связано с тем, что сегодня Жогорку Кенеш оказался вне политики. В парламенте  не поднимаются острые вопросы по ситуации в стране. Поэтому общественные патриоты вынуждены через курултай доводить до власти и высказать свое мнение. Думаю, мы услышим горькую правду», — говорит Кылычбек Султан.

Напомним, проверив заявление о коррупции в посольстве Малайзии Кыргызстана, Совбез обвинил самого Кылычбека Султана в нарушениях. После этого бывший посол в Корее заявил о намерении не возвращаться в Кыргызстан.
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