Бывший посол Кылычбек Султан возвращается в Кыргызстан

Бывший посол Кыргызстана в Корее Кылычбек Султан возвращается на родину. Об этом он сообщил 24.kg.
По его словам, он находится в Алмате. Через час прибудет в страну.
«Мое заявление было направлено на то, чтобы показать сегодняшней власти Кыргызстана, чем их несправедливые решения могут обернуться для отдельного человека. Это было сделано, чтобы еще раз показать Сооронбаю Жээнбекову серьезность и достоверность моих заявлений о коррупции в дипмиссии», — говорит Кылычбек Султан.
Я ни у одной страны не просил политического убежища. Это было заявление лишь для прессы. У меня достаточно связей с дипломатическими корпусами разных стран. Легко мог бы получить статус политбеженца, но не захотел.Кылычбек Султан
Он до сих пор надеется на встречу с президентом страны, чтобы лично доложить о фактах коррупции и нарушениях в дипломатическом корпусе.
«Я готов рисковать. Но знаю, что пока я лично не объясню президенту суть всех дел, преследование по отношению ко мне будет продолжаться. Мы знаем, что наши правоохранительные и судебные органы выполняют лишь приказы. Поэтому в случае возбуждения против меня дел не надеюсь на объективность. Этому доказательство — решение Совбеза. Но, прочитав последнее интервью Сооронбая Жээнбекова, у меня появилась надежда, что президент как искренний человек готов выслушать критику во благо страны и реформ», — отметил бывший посол.
Кылычбек Султан примет участие в курултае, который пройдет 24 ноября.
«Я считаю, что курултай своевременный. Это связано с тем, что сегодня Жогорку Кенеш оказался вне политики. В парламенте не поднимаются острые вопросы по ситуации в стране. Поэтому общественные патриоты вынуждены через курултай доводить до власти и высказать свое мнение. Думаю, мы услышим горькую правду», — говорит Кылычбек Султан.
Напомним, проверив заявление о коррупции в посольстве Малайзии Кыргызстана, Совбез обвинил самого Кылычбека Султана в нарушениях. После этого бывший посол в Корее заявил о намерении не возвращаться в Кыргызстан.