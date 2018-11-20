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Общество

В суде по делу Аскарбека Шадиева допросили помощника Чыныбая Турсунбекова

В Первомайском районном суде Бишкека начали рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-депутата парламента Аскарбека Шадиева в злоупотреблении должностным положением, связанном с хищением премии имени Чингиза Айтматова.

В качестве свидетеля допросили помощника депутата парламента Чыныбая Турсунбекова Абдыгул уулу Нурлана.

Он рассказал, что в феврале 2018 года его вызвали на допрос. Правоохранители заявили, что заведующий отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Арсен Закиров передал ему деньги.

«В ходе следствия это не подтвердилось. Не знаю, почему он оговорил меня. О присвоении $30 тысяч узнал, когда меня вызвали на допрос. Ко мне подходил управделами ЖК Талантбек Курманбек уулу. Он говорил, что Арсен Закиров угрожал ему увольнением, если он не выдаст деньги. Тогда я и пересекся с Арсеном Закировым, сказал, что так нельзя и так дела не ведут», — рассказал Абдыгул уулу Нурлан.

Аскарбек Шадиев подозревается в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, он, будучи главой парламентского комитета по международным делам, указал недостоверную информацию о том, куда исчезли $30 тысяч (премия имени Чингиза Айтматова, вручаемая МПА СНГ). Заведующий отделом этого комитета Арсен Закиров арестован. Аскарбек Шадиев сбежал из республики и объявлен в международный розыск. 
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